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Gastronomia

Tem milho-verde em casa? Faça este bolo cremoso de liquidificador para o café da tarde

Ele remete à comida caseira e pode ser preparado de maneira simples, com ingredientes fáceis de encontrar
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 03 de Outubro de 2026 às 12:55

Bolo de milho-verde no liquidificador (Imagem: estudiofcx | Shutterstock)
Bolo de milho-verde no liquidificador Crédito: Imagem: estudiofcx | Shutterstock

O milho-verde é um daqueles ingredientes coringas: rende pratos salgados, acompanhamentos e, claro, sobremesas afetivas. Quando vira bolo, então, ganha aquela textura de dar água na boca. E o melhor: dá para preparar tudo no liquidificador, sem complicação.

Com poucos ingredientes e um preparo rápido, essa receita é perfeita para quem quer algo gostoso para acompanhar o cafezinho, mas não tem muito tempo na cozinha. O resultado é um bolo úmido por dentro, levemente crocante por fora e irresistível. Confira!

Bolo de milho-verde no liquidificador

Ingredientes

  • 3 xícaras de chá de milho-verde cozido ou em conserva (escorrido)
  • 1 xícara de chá de leite
  • 3 ovos
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 1/2 xícara de chá de manteiga derretida
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 50 g de queijo parmesão ralado
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 1 pitada de sal
  • Farinha de trigo para enfarinhar
  • Óleo para untar

Modo de preparo

No liquidificador , bata o milho-verde com o leite, os ovos, o açúcar e a manteiga até obter uma mistura homogênea. Acrescente a farinha de trigo, o queijo e o sal e bata novamente até incorporar bem. Por último, adicione o fermento e misture delicadamente com uma colher. 

Despeje em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo, de preferência redonda com furo central, e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 40 a 45 minutos, até dourar e firmar nas bordas, mantendo o centro cremoso. Espere amornar antes de desenformar e sirva.

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