Investimentos em portos vão impulsionar exportação de café no ES

O crescimento das exportações de café do Espírito Santo eleva a pressão por investimentos em infraestrutura logística e portuária para garantir que o Estado consiga ampliar a demanda e a presença do produto capixaba no mercado internacional.

Num parâmetro geral, somente em julho, o Espírito Santo exportou 775 mil sacas de café, volume 79% superior ao registrado no mesmo mês de 2025. O conilon respondeu pela maior parte dos embarques, com 692 mil sacas e crescimento de 90% em um ano. Mas o sentimento, por vezes, é de que esse escoamento poderia ser melhor.





A avaliação foi feita durante o painel Diálogos.ag, realizado nesta quinta-feira (20), dentro da programação do Vitória Coffee Summit 2026, no Cais das Artes, em Vitória. O debate teve como tema “Logística global do café: tendências, infraestrutura e competitividade”, reunindo representantes de empresas diretamente envolvidas no transporte e na movimentação de cargas no Espírito Santo.





A conversa abordou os desafios para acompanhar o crescimento das exportações de café e a necessidade de antecipar investimentos em infraestrutura para evitar que gargalos logísticos limitem a expansão do setor.





Promovida por A Gazeta, a conversa teve a participação de Gustavo Paixão, diretor de Terminais da Log-In Logística Integrada; Anderson Carvalho, diretor de Operações da Imetame; e Pedro Benevides, CEO da Vports. O painel foi mediado pelo colunista de Economia e Negócios de A Gazeta, Abdo Filho.