Agro no ES testa uso de gás natural na secagem do café

Um projeto-piloto desenvolvido no Espírito Santo está testando o uso de gás natural na secagem do café, em uma tentativa de substituir a lenha, tradicionalmente utilizada nessa etapa da produção.





O experimento,desenvolvido pela ES Gás, em parceria com o Centro do Comércio de Café de Vitória (CCCV), foi realizado durante a atual safra de conilon em uma fazenda de Linhares, no Norte do Estado, e é considerado inédito no Brasil.





O objetivo é avaliar se o gás natural pode ser uma alternativa tecnicamente viável para o processo de secagem dos grãos. Segundo os responsáveis pelo projeto, a tecnologia pode permitir maior controle da temperatura e estabilidade durante a operação, além de reduzir impactos ambientais associados à utilização de lenha.





Segundo o presidente do CCCV, Fabrício Tristão, a pesquisa representa um passo estratégico para ampliar o valor agregado do café capixaba.