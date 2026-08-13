Gigantes mundiais miram café conilon do ES para projeto de fertirrigação

A Yara Fertilizantes, uma das maiores empresas em fertilizantes do mundo, e a Netafim, destaque global em soluções de irrigação, planejam criar áreas polo para disseminação da tecnologia de fertirrigação no Espírito Santo. A iniciativa ainda está em fase de planejamento e avaliação e deve ser concentrada em propriedades de produtores de café conilon na Região Norte do Estado.





Ainda não há município definido, cronograma para início das atividades ou valor de investimento. Segundo as empresas, a proposta é utilizar áreas de produtores que já possuem sistemas de irrigação para demonstrar, na prática, o uso da tecnologia e seus efeitos sobre o manejo nutricional das lavouras.





A escolha pelo Norte capixaba está relacionada à importância da região para a produção de café conilon. Segundo a Secretaria de Estado da Agricultura (Seag), essa é também a área do Estado onde há maior utilização de tecnologias de irrigação e fertirrigação.





A iniciativa prevê a realização de dias de campo, palestras e giros técnicos com produtores rurais. A intenção é ampliar o conhecimento sobre a fertirrigação e demonstrar formas de aplicação dos nutrientes de maneira parcelada e de acordo com as necessidades das plantas.





De acordo com Lucas Satiro, gerente de Fertirrigação da Yara Brasil, o Espírito Santo foi escolhido para receber uma das áreas-polo devido à importância do Estado no cenário nacional de irrigação e fertirrigação.