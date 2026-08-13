Dieta rica em proteína e pobre em fibras: entenda os riscos para a saúde

“Dietas hiperproteicas muito restritivas tendem a ser pobres em fibras, o que favorece constipação, altera a microbiota intestinal e retira do organismo um dos seus principais mecanismos de proteção contra doenças do intestino. Em pessoas saudáveis, sem doença renal ou hepática prévia, não há uma contraindicação formal ao maior consumo proteico, mas os efeitos desse padrão alimentar mantido por anos ainda não são totalmente conhecidos e, por isso, a orientação individualizada é sempre a mais segura”, afirma Lisa Saud, hepatologista do Hospital do Hospital Nove de Julho.