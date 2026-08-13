Marido de Giulia Be, Conor Kennedy tem prisão decretada por suposto mercenarismo

O nome de Conor Kennedy, marido da cantora brasileira Giulia Be, voltou ao centro de uma disputa envolvendo Rússia e Estados Unidos.
O norte-americano, de 31 anos, teve a prisão decretada por um tribunal de Moscou sob a acusação de ter participado da guerra na Ucrânia como mercenário. A decisão também determinou sua inclusão em uma lista internacional de procurados.
Conor não estava presente na audiência, realizada a portas fechadas, e não deve ser preso imediatamente. A defesa recorreu da decisão, mas o recurso não foi aceito pela Justiça russa. As informações foram divulgadas pela agência estatal Tass e pelo tribunal distrital de Basmanny, em Moscou.
Segundo a acusação, Kennedy teria integrado forças que combateram ao lado da Ucrânia durante o conflito. O processo russo considera a participação de estrangeiros como mercenários um crime que pode resultar em pena de até sete anos de prisão.
A acusação também se baseia em declarações feitas pelo próprio Conor. Nas redes sociais, ele relatou anteriormente ter estado na Ucrânia e afirmou que havia retornado do país em outubro de 2022, depois de participar de combates na região de Kharkiv.
A agência Tass passou a se referir a ele como "mercenário americano" ao noticiar a decisão judicial.
A defesa de Kennedy tentou reverter a determinação, mas o pedido foi rejeitado. Com isso, permanece válida a ordem de prisão emitida pela Justiça russa e a inclusão do norte-americano na lista internacional de procurados.
Quem é Conor Kn KENNEDY?
Conor é integrante da conhecida família Kennedy e sobrinho-neto do ex-presidente americano John F. Kennedy. Ele é filho de Robert F. Kennedy Jr., atual secretário de Saúde dos Estados Unidos no governo de Donald Trump.
Kennedy pertence a uma das famílias políticas mais conhecidas dos Estados Unidos, marcada pela trajetória de John F. Kennedy na Presidência e pela atuação pública de diferentes gerações.
Apesar da decisão judicial russa, não há indicação de que Conor será entregue às autoridades de Moscou. O governo dos Estados Unidos ainda não havia se manifestado publicamente sobre o caso até a publicação das
informações, mas uma eventual extradição para a Rússia é considerada improvável.
Casamento com Giulia Be
Conor Kennedy e Giulia Be oficializaram o casamento em junho. A cantora brasileira e o norte-americano ainda planejam outras celebrações relacionadas à união.
O casal deve realizar uma festa de casamento no Brasil e também uma cerimônia religiosa em novembro. A relação entre os dois ganhou atenção especialmente pela ligação de Conor com a família Kennedy e pela carreira de Giulia na música brasileira.