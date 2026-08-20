Frigoríficos Uniaves e Pif Paf são condenados por jornada excessiva de funcionários no ES

A Justiça do Trabalho condenou a Companhia de Alimentos Uniaves Ltda. e a Rio Branco Alimentos S/A (Pif Paf) por jornada excessiva e ausência de descanso semanal de funcionários no Espírito Santo. Além disso, as empresas deverão pagar R$ 200 mil por dano moral coletivo e a doar 20 toneladas de alimentos a entidades filantrópicas do Sul do estado.





A decisão atende a um pedido do Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo (MPT-ES) e determina que a Uniaves coloque fim às jornadas excessivas e comece a praticar o descanso semanal remunerado.





No ano passado, o órgão denunciou casos de jornadas superiores a dez horas diárias e de funcionários trabalhando por mais de seis dias consecutivos sem folga, além de registros de doenças ocupacionais nos frigoríficos entre 2023 e 2025.