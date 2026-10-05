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Corregedoria vai analisar ação da PM com bala de borracha e agente químico no ES

Abordagem ocorreu em São Gabriel da Palha após denúncia sobre motociclistas e terminou com dispersão de uma briga generalizada, segundo a polícia

Publicado em 05 de Outubro de 2026 às 19:43

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

05 out 2026 às 19:43

Uma abordagem realizada por policiais militares em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, será analisada pela Corregedoria da Polícia Militar. A ação ocorreu na noite de domingo (4), no Centro do município. Durante a ocorrência, os agentes utilizaram balas de borracha e spray de pimenta, conforme mostra um um vídeo que também será analisado na apuração. (Veja acima)


Em nota, a PM relatou que a equipe foi acionada para verificar a circulação de motocicletas na região, que estariam realizando acelerações excessivas e provocando ruídos com cortes de giro. Durante o patrulhamento nas proximidades do estacionamento do ginásio de esportes, os motociclistas perceberam a presença policial e deixaram o local. Segundo a corporação, os agentes não conseguiram abordá-los devido ao grande fluxo de pessoas. 


Ainda de acordo com a PM, uma briga generalizada começou em seguida. Para dispersas os envolvidos e controlar a situação, os policiais utilizaram disparos de balas de borracha e borrifadores de agente químico. 


A Polícia Militar ressaltou que tomou conhecimento do ocorrido e afirmou que a Corregedoria “adotará medidas cabíveis para a devida análise da ocorrência e da atuação dos policiais militares envolvidos".

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