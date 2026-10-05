Corregedoria vai analisar ação da PM com bala de borracha e agente químico no ES

Uma abordagem realizada por policiais militares em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, será analisada pela Corregedoria da Polícia Militar. A ação ocorreu na noite de domingo (4), no Centro do município. Durante a ocorrência, os agentes utilizaram balas de borracha e spray de pimenta, conforme mostra um um vídeo que também será analisado na apuração. (Veja acima)





Em nota, a PM relatou que a equipe foi acionada para verificar a circulação de motocicletas na região, que estariam realizando acelerações excessivas e provocando ruídos com cortes de giro. Durante o patrulhamento nas proximidades do estacionamento do ginásio de esportes, os motociclistas perceberam a presença policial e deixaram o local. Segundo a corporação, os agentes não conseguiram abordá-los devido ao grande fluxo de pessoas.





Ainda de acordo com a PM, uma briga generalizada começou em seguida. Para dispersas os envolvidos e controlar a situação, os policiais utilizaram disparos de balas de borracha e borrifadores de agente químico.





A Polícia Militar ressaltou que tomou conhecimento do ocorrido e afirmou que a Corregedoria “adotará medidas cabíveis para a devida análise da ocorrência e da atuação dos policiais militares envolvidos".