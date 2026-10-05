Motorista e motociclista morrem após colisão na ES 315 em Boa Esperança

Um motorista e um motociclista morreram após uma colisão na ES 315, no bairro Nova Cidade, em Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo, no domingo (4). Segundo a Polícia Militar, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foram acionadas e constataram a morte das duas vítimas. Os nomes e as idades dos condutores não foram informados.





Uma testemunha contou à PM que os veículos trafegavam em sentidos opostos quando o motorista do carro teria perdido o controle em uma curva, invadido a contramão e atingido a motocicleta. A dinâmica do acidente é investigada.





A Polícia Científica foi acionada, e os corpos foram encaminhados à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina, para necropsia e posterior liberação aos familiares.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação pela Delegacia de Boa Esperança.