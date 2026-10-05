Homem morre em batida entre carro e micro-ônibus na BR 259, em Colatina

Um homem de 38 anos, identificado como Rodrigo Ronconi, morreu em um acidente envolvendo um carro e um micro-ônibus na BR 259, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, nesta segunda-feira (5). Segundo o Corpo de Bombeiros, a colisão ocorreu por volta das 14h no bairro Santa Helena.
Testemunhas relataram à repórter Luana Luiza, da TV Gazeta, que o automóvel teria invadido a contramão e colidido de frente contra o micro-ônibus. Além do motorista, estavam no veículo a esposa dele e uma criança, que foram socorridas por populares. Já os passageiros do micro-ônibus, pertencente à Prefeitura de Águia Branca, tiveram apenas ferimentos leves.