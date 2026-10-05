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Homem morre em batida entre carro e micro-ônibus na BR 259 em Colatina

Segundo testemunhas, carro teria invadido a contramão antes da colisão; esposa da vítima e uma criança foram socorridas

Publicado em 05 de Outubro de 2026 às 16:19

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

05 out 2026 às 16:19
Rodrigo Ronconi, motorista que morreu em acidente na BR 259 em Colatina
Rodrigo Ronconi, motorista que morreu em acidente na BR 259 Crédito: Montagem | Leitor A Gazeta | Rede social
Um homem de 38 anos, identificado como Rodrigo Ronconi, morreu em um acidente envolvendo um carro e um micro-ônibus na BR 259, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, nesta segunda-feira (5). Segundo o Corpo de Bombeiros, a colisão ocorreu por volta das 14h no bairro Santa Helena. 

Testemunhas relataram à repórter Luana Luiza, da TV Gazeta, que o automóvel teria invadido a contramão e colidido de frente contra o micro-ônibus. Além do motorista, estavam no veículo a esposa dele e uma criança, que foram socorridas por populares. Já os passageiros do micro-ônibus, pertencente à Prefeitura de Águia Branca, tiveram apenas ferimentos leves. 
Homem morre em batida entre carro e micro-ônibus na BR 259, em Colatina
Micro-ônibus envolvido no acidente Crédito: Fabrício Silva

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