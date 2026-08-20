Mais de 15 kg de drogas são apreendidos e mulher é presa em Ecoporanga

Mais de 15 quilos de drogas, uma arma de fogo, munições e materiais relacionados ao tráfico de entorpecentes foram apreendidos durante uma operação conjunta das polícias Civil e Militar em Ecoporanga, no Noroeste do Espírito Santo. A ação foi realizada na quarta-feira (19) para cumprir mandados de busca e apreensão em dois imóveis do município. Uma mulher de 22 anos foi presa em flagrante.





As ordens judiciais foram expedidas após investigações da Delegacia de Polícia de Ecoporanga identificarem locais que seriam usados para armazenamento, preparo e distribuição de drogas na região. As buscas ocorreram em um imóvel na sede do município e em outro no distrito de Cotaxé, na zona rural.





No primeiro endereço, as equipes localizaram 3,6 quilos de maconha em tabletes e porções fracionadas da droga, além de crack, comprimidos semelhantes a ecstasy, balanças de precisão, materiais utilizados para embalar e fracionar entorpecentes e R$ 1 mil em espécie. Um veículo apontado pela investigação como parte da logística do tráfico também foi apreendido.





No segundo imóvel, em Cotaxé, os agentes apreenderam 10,8 quilos de maconha, 94 gramas de crack, seis gramas de cocaína, comprimidos, duas balanças de precisão, ácido bórico, papel-filme e embalagens utilizadas para armazenar entorpecentes. Também foram encontrados um revólver municiado, 177 munições intactas de diferentes calibres e 40 estojos de munições deflagradas.





A Polícia Civil destacou que, durante a operação, também foram apreendidos 502 gramas de uma substância conhecida como “Ice Pack”, apontada pela corporação como de alto valor no comércio ilegal. Todo o material recolhido foi encaminhado para os procedimentos legais e periciais.





Na residência localizada na zona rural, os policiais encontraram uma mulher de 22 anos, que foi conduzida à Delegacia de Polícia de Ecoporanga. Ela foi autuada em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse de arma de fogo com numeração suprimida.





O principal alvo da investigação, um homem de 27 anos, não foi localizado. A Polícia Civil informou que as diligências continuam para encontrá-lo.