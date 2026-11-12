Poucos & Bons celebram o final de 2026 com almoço festivo em Vitória

Congresso no Rio

Sob a liderança da infectologista Ana Carolina D'ttorres, a equipe de controle de infecção do Hospital Unimed Vitória apresentará dois projetos em um congresso no Rio de Janeiro, realizado de 18 a 21 de novembro na Exporio. O evento reunirá profissionais, pesquisadores e especialistas de todo o mundo para discutir as inovações, desafios e avanços no campo da infectologia hospitalar.



Art&Wine

Juliana Reissinger e Ivan Coelho convidam uma noite de arte e vinho, no dia 18 de novembro, no ateliê de Ivan, na Praia do Suá.



Lançamento de livro

O médico nefrologista Dr. Nilson Mesquita convida para o lançamento do meu livro “Médicos envenenados”, próximo dia 17, no Auditório da Associação Médica do Espírito Santo (AMES),em Bento Ferreira.





MPB com pizza

Nesta quinta-feira (12), a 1006 Pizzeria, na Praia do Canto, promove mais uma edição da sua noite cultural unindo alta gastronomia e o melhor da MPB. A partir das 19h, a casa recebe os músicos Andrea Ramos & Jorge Tarzan para um show especial em homenagem a três gigantes da música brasileira: Djavan, Marisa Monte e Rita Lee .





Oficina de audiovisual

A jornalista e diretora de cinema Roberta Fernandes e o jornalista e doutor em História Rodrigo Cerqueira ministram a oficina gratuita de audiovisual “O tempo que nos habita: audiovisual, memória e imaginação de futuros”, nos dias 26 e 27 de novembro, no Complexo Cultural do Cais das Artes, em Vitória.



No Texas

A joalheria Carolina Neves pegou a estrada, e o destino é o Texas. A marca capixaba faz uma road trip por Austin, San Antonio e Corpus Christi, em parceria com a Julian Gold, tradicional casa de luxo texana fundada na década de 40.