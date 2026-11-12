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Renata Rasseli

Poucos & Bons celebram o final de 2026 com almoço festivo em Vitória

Dudu Altoé e Marianne Assbu receberam parceiras para brindar as vitórias do ano, nesta terça-feira (10), na Ilha do Frade

Publicado em 12 de Novembro de 2026 às 04:00

Publicado em 

12 nov 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Marianne Assbu, Edna Jabour e Dudu Altoé
Marianne Assbu, Edna Jabour e Dudu Altoé: celebrando o sucesso de 2026 com almoço natalino.  Diego Morales

O Poucos & Bons, projeto idealizado pelos relações-públicas Marianne Assbu e Dudu Altoé, celebrou a amizade, os bons encontros e a gratidão, em almoço de final de ano, nesta terça-feira (10), na casa dos pais de Marianne, Dr. Michel Assbu e Cida Assbu, na Ilha do Frade. 

O menu, inspirado nas festas de final de ano,  foi assinado por Edna Jabour. Destaque para o Bacalhau de Natas e arroz de amendôas e para o filé suíno e farofa rica. 

O dress code foi o branco e o dourado para entrar no clima de um Réveillon. E que venha 2027! 

Natal
Alzira Torres no Café da Manhã Natalino do Comfort Suites Vitória
Alzira Torres marcou presença no Café da Manhã Natalino do Comfort Suites Vitória, na terça-feira (10), com música instrumental ao vivo e apresentação de Natal com Cabeluxo. O espaço repetirá o evento nos dias 19, 20 e 22 de dezembro, das 7h às 10h30, com programação aberta ao público.    João Victor Filmes

Nova exposição

Exposição de Attílio Colnago celebra os 50 anos da galeria da Ufes

A Galeria de Arte e Pesquisa da UFES (GAP) abre em 17 de novembro, às 18h, a exposição "Lugar que habito – natureza e alquimia", de Attílio Colnago, comemorando seus 50 anos. Inaugurada em junho de 1976 na Capela Santa Luzia, na Cidade Alta, em Vitória, a GAP foi a primeira galeria de arte contemporânea do Espírito Santo. "Trazer para a GAP a presente exposição de Attílio Colnago é um ato singelo e simbólico de marcar estes 50 anos heroicos da Galeria Arte e Pesquisa", diz Claudia França, coordenadora da GAP.

O público vai encontrar pinturas, desenhos, objetos e instalação com foco nas tintas tradicionais, ao lado de pinturas de nove artistas do Atelier Attilio Colnago. Natureza, figura humana e o fazer alquímico são os pontos de partida. 

Bem-estar 
Drica Rosa, Ademir Leite, Cristal Bastos, Rogerio Sartini, Danielli Degasperi
A farmacêutica e tricologista Cristal Bastos recebeu convidados na Cristal Clínica Capilar, na Praia do Canto, para uma tarde dedicada à saúde e à beleza dos cabelos. Depois do sucesso em São Paulo, o encontro chegou a Vitória com a presença de Rogério Sartini, CEO da Tangle Teezer no Brasil, que apresentou a The Complete Carebrush, lançamento da marca desenvolvido ao longo de cinco anos. Na foto: Drica Rosa, Ademir Leite, Cristal Bastos, Rogerio Sartini, Danielli Degasperi. Equipe Cloves Louzada

No Teatro da Ufes

Coral ArcelorMittal celebra 40 anos

O Coral ArcelorMittal celebra quatro décadas de história e música no Espírito Santo com um concerto especial ao lado da Camerata Sesi, no dia 13 de novembro, às 20h, no Teatro da Ufes. Com cerca de 45 coralistas de diferentes gerações, a apresentação contará com as participações especiais dos cantores André Prando e Luiza Dutra. A entrada é gratuita, mediante retirada de ingressos pelo site do Coral ArcelorMittal.

Show
O fundador do Festival Movimento Cidade, Leo Alves, e a diretora-geral do evento, Luísa Costa, ao lado do cantor Arnaldo Antunes, uma das atrações da edição Eclipse, realizada no Centro Cultural Carmélia, em Vitória
O fundador do Festival Movimento Cidade, Leo Alves, e a diretora-geral do evento, Luísa Costa, ao lado do cantor Arnaldo Antunes, uma das atrações da edição Eclipse, realizada no Centro Cultural Carmélia, em Vitória. Eduarda Goa
Congresso no Rio

Sob a liderança da infectologista Ana Carolina D'ttorres, a equipe de controle de infecção do Hospital Unimed Vitória apresentará dois projetos em um congresso no Rio de Janeiro, realizado de 18 a 21 de novembro na Exporio. O evento reunirá profissionais, pesquisadores e especialistas de todo o mundo para discutir as inovações, desafios e avanços no campo da infectologia hospitalar.

Art&Wine
Juliana Reissinger e Ivan Coelho convidam uma noite de arte e vinho, no dia 18 de novembro, no ateliê de Ivan, na Praia do Suá. 

Lançamento de livro
O médico nefrologista Dr. Nilson Mesquita convida para o lançamento do meu livro “Médicos envenenados”, próximo dia 17, no Auditório da Associação Médica do Espírito Santo (AMES),em Bento Ferreira.

MPB com pizza
Nesta quinta-feira (12), a 1006 Pizzeria, na Praia do Canto, promove mais uma edição da sua noite cultural unindo alta gastronomia e o melhor da MPB. A partir das 19h, a casa recebe os músicos Andrea Ramos & Jorge Tarzan para um show especial em homenagem a três gigantes da música brasileira: Djavan, Marisa Monte e Rita Lee. 

Oficina de audiovisual

A jornalista e diretora de cinema Roberta Fernandes e o jornalista e doutor em História Rodrigo Cerqueira ministram a oficina gratuita de audiovisual “O tempo que nos habita: audiovisual, memória e imaginação de futuros”, nos dias 26 e 27 de novembro, no Complexo Cultural do Cais das Artes, em Vitória.

No Texas
A joalheria Carolina Neves pegou a estrada, e o destino é o Texas. A marca capixaba faz uma road trip por Austin, San Antonio e Corpus Christi, em parceria com a Julian Gold, tradicional casa de luxo texana fundada na década de 40.

Saúde
Executivos da Athena Saúde participam da 13ª edição do Congresso Brasileiro Médico, Jurídico da Saúde (COMEDJUS
Executivos da Athena Saúde participam da 13ª edição do Congresso Brasileiro Médico, Jurídico da Saúde (COMEDJUS), que começou nesta segunda-feira (9), no Centro de Convenções de Vitória, e segue até quinta-feira (12). Patrocinadora do evento, a Athena é representada por Paulo Jorge, diretor técnico; Edísia Correia, gerente jurídica nacional; e Fernando Aguiar, VP Comercial, Marketing e Pós-Vendas. O encontro reúne profissionais e lideranças para discutir a integração entre as áreas médica e jurídica e os desafios da saúde no Brasil. Divulgação

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Equipe da Rede Gazeta no jantar em homenagem aos 50 anos da TV Gazeta

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Renata Rasseli Renata Rasseli

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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