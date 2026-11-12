Poucos & Bons celebram o final de 2026 com almoço festivo em Vitória

O Poucos & Bons, projeto idealizado pelos relações-públicas Marianne Assbu e Dudu Altoé, celebrou a amizade, os bons encontros e a gratidão, em almoço de final de ano, nesta terça-feira (10), na casa dos pais de Marianne, Dr. Michel Assbu e Cida Assbu, na Ilha do Frade.
O menu, inspirado nas festas de final de ano, foi assinado por Edna Jabour. Destaque para o Bacalhau de Natas e arroz de amendôas e para o filé suíno e farofa rica.
O dress code foi o branco e o dourado para entrar no clima de um Réveillon. E que venha 2027!
Nova exposição
Exposição de Attílio Colnago celebra os 50 anos da galeria da Ufes
A Galeria de Arte e Pesquisa da UFES (GAP) abre em 17 de novembro, às 18h, a exposição "Lugar que habito – natureza e alquimia", de Attílio Colnago, comemorando seus 50 anos. Inaugurada em junho de 1976 na Capela Santa Luzia, na Cidade Alta, em Vitória, a GAP foi a primeira galeria de arte contemporânea do Espírito Santo. "Trazer para a GAP a presente exposição de Attílio Colnago é um ato singelo e simbólico de marcar estes 50 anos heroicos da Galeria Arte e Pesquisa", diz Claudia França, coordenadora da GAP.
O público vai encontrar pinturas, desenhos, objetos e instalação com foco nas tintas tradicionais, ao lado de pinturas de nove artistas do Atelier Attilio Colnago. Natureza, figura humana e o fazer alquímico são os pontos de partida.
No Teatro da Ufes
Coral ArcelorMittal celebra 40 anos
O Coral ArcelorMittal celebra quatro décadas de história e música no Espírito Santo com um concerto especial ao lado da Camerata Sesi, no dia 13 de novembro, às 20h, no Teatro da Ufes. Com cerca de 45 coralistas de diferentes gerações, a apresentação contará com as participações especiais dos cantores André Prando e Luiza Dutra. A entrada é gratuita, mediante retirada de ingressos pelo site do Coral ArcelorMittal.
Art&Wine
Lançamento de livro
O médico nefrologista Dr. Nilson Mesquita convida para o lançamento do meu livro “Médicos envenenados”, próximo dia 17, no Auditório da Associação Médica do Espírito Santo (AMES),em Bento Ferreira.
Oficina de audiovisual
A jornalista e diretora de cinema Roberta Fernandes e o jornalista e doutor em História Rodrigo Cerqueira ministram a oficina gratuita de audiovisual “O tempo que nos habita: audiovisual, memória e imaginação de futuros”, nos dias 26 e 27 de novembro, no Complexo Cultural do Cais das Artes, em Vitória.
No Texas
A joalheria Carolina Neves pegou a estrada, e o destino é o Texas. A marca capixaba faz uma road trip por Austin, San Antonio e Corpus Christi, em parceria com a Julian Gold, tradicional casa de luxo texana fundada na década de 40.
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