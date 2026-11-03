Ataque a tiros em escadaria de Vitória deixa jovem morto e dois adolescentes feridos

Um jovem de 19 anos, identificado como Clayton Vinicius Guia Lacerda, foi morto a tiros em uma escadaria no bairro Caratoíra, em Vitória, na noite de segunda-feira (2). Além dele, dois adolescentes foram baleados e socorridos.
Segundo apuração da reportagem da TV Gazeta, suspeitos em um veículo passaram pelo local e realizaram vários disparos de arma de fogo contra as vítimas.
A suspeita é de que os três tenham sido emboscados na escadaria por rivais do Morro do Alagoano.
Após os disparos, os criminosos fugiram e ainda não foram identificados.
Moradores da região contaram que ouviram muitos tiros e que esse cenário tem se repetido nos últimos dias.
* Com informações da repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta.