Chegada do Papai Noel abre temporada de Natal no Shopping Vitória

A expansão comercial é um dos destaques deste segundo semestre. Uma das grandes novidades anunciadas pelo Shopping Vitória é a chegada do Hard Rock Cafe, que terá sua primeira unidade no Espírito Santo no empreendimento. A marca internacional será instalada no segundo piso, no Gourmet Place, em um projeto que envolve investimento de R$ 15 milhões. Com 600 m², o espaço contará com palco, painel de LED, loja oficial e ambiente dedicado à memorabilia musical, com peças exclusivas.





A operação representa a chegada de um novo conceito que reúne gastronomia, música e entretenimento ao mercado capixaba, com inauguração prevista entre o fim de março e o início de abril de 2027.