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Chegada do Papai Noel abre temporada de Natal no Shopping Vitória

Shopping terá programação especial a partir de 14 de novembro, decoração com atrações interativas e novas lojas. Além disso, o empreendimento também prevê pelo menos 300 vagas temporárias

Publicado em 12 de Novembro de 2026 às 11:31

Shopping Vitória

Shopping Vitória

Publicado em 

12 nov 2026 às 11:31
A chegada do Papai Noel promete encantar crianças e adultos em uma celebração especial na Praça Central
A chegada do Papai Noel promete encantar crianças e adultos em uma celebração especial na Praça Central Shopping Vitória/Divulgação

Um dos momentos mais aguardados do Natal já tem data marcada no Shopping Vitória. No dia 14 de novembro, a chegada do Papai Noel promete encantar crianças e adultos em uma celebração especial na Praça Central, marcando o início da temporada natalina. A cerimônia terá início às 18h com um espetáculo musical ao vivo com a Orquestra Allegretto, personagens interativos e muitas surpresas. 

Após a cerimônia de abertura, o Papai Noel receberá os visitantes no tradicional trono, para os pedidos das crianças e as fotografias natalinas que marcam o encontro. 

Segundo Letícia Dalvi, gerente de marketing do Shopping Vitória, a proposta é proporcionar momentos que aproximem as famílias e valorizem as tradições desta época do ano.  

“O Natal é sempre um período muito especial no Shopping Vitória, principalmente pela oportunidade de reunir famílias e acompanhar a alegria das crianças com a chegada do Papai Noel. Preparamos uma noite cheia de cores, luzes e atrações que convidam o público a mergulhar no clima natalino. Cada detalhe foi pensado para que o público viva momentos inesquecíveis e sintam toda a magia do Natal”, destaca.

A magia ganha vida na Estação do Noel com atrações pensadas para criar momentos especiais. As crianças podem embarcar em um charmoso trenzinho que passa por dentro de uma imponente árvore de Natal, além de se encantar com a roda-gigante temática. A experiência se completa entre caixas de presentes gigantes, uma torre de bolas coloridas e o tradicional presépio, convidando a todos para um encontro de afeto e reflexão sobre o verdadeiro sentido da data.

Na área externa, a fachada iluminada ganhará um grande laço, transformando o empreendimento em um verdadeiro presente para a capital capixaba. O clima festivo também se estende ao Parque Cultural Reserva Vitória, onde 14 palmeiras receberão iluminação especial, levando as luzes e o encanto desta época do ano a quem circula pela região.

A cerimônia terá início às 18h com um espetáculo musical ao vivo
A cerimônia terá início às 18h com um espetáculo musical ao vivo Shopping Vitória/Divulgação

Natal com iniciativas solidárias

A solidariedade também terá espaço na programação. O trenzinho e a roda-gigante funcionarão com bilheteria solidária em benefício da Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo (Amaes). 

O shopping receberá ainda a campanha Papai Noel dos Correios, que incentiva a adoção de cartinhas de crianças, e promove o Espaço do Bem, que completa 20 anos reunindo instituições sociais para a divulgação e comercialização de seus produtos.

A cerimônia também promete contar com personagens interativos e muitas surpresas
A cerimônia também promete contar com personagens interativos e muitas surpresas Shopping Vitória/Divulgação

Aquecimento nas vendas e novas lojas 

O Shopping Vitória chega à reta final de 2026 com perspectivas positivas para o comércio, que tradicionalmente registra maior procura por produtos e serviços com a Black Friday e o Natal. De acordo com Raphael Brotto, diretor-geral do Shopping Vitória, as expectativas para o encerramento do ano refletem a confiança no potencial do mercado capixaba e o trabalho contínuo de atualização do empreendimento.

“Estamos otimistas com os resultados deste fim de ano e esperamos um crescimento de 10% nas vendas em relação ao ano passado. É um período importante para o varejo, e nos preparamos para receber esse movimento com novas lojas, campanhas e atrações que ampliam as possibilidades para o consumidor. Temos uma história de 33 anos no Espírito Santo e sabemos que manter essa relação com o público exige acompanhar as mudanças do mercado, trazer novidades e continuar oferecendo motivos para que as pessoas escolham o Shopping Vitória”, afirma.

A expansão comercial é um dos destaques deste segundo semestre. Uma das grandes novidades anunciadas pelo Shopping Vitória é a chegada do Hard Rock Cafe, que terá sua primeira unidade no Espírito Santo no empreendimento. A marca internacional será instalada no segundo piso, no Gourmet Place, em um projeto que envolve investimento de R$ 15 milhões. Com 600 m², o espaço contará com palco, painel de LED, loja oficial e ambiente dedicado à memorabilia musical, com peças exclusivas. 


A operação representa a chegada de um novo conceito que reúne gastronomia, música e entretenimento ao mercado capixaba, com inauguração prevista entre o fim de março e o início de abril de 2027.

Somente em outubro, seis novas operações chegaram ao Shopping Vitória, contemplando os segmentos de moda, beleza, acessórios e artigos natalinos. Entre elas estão Paraíso Bijoux, Natal Encantado, Natal Nobre, Malwee Kids, Água Azul e Inovar Cosméticos. 


Outra novidade do mês foi a reinauguração da C&A, que passou a operar com o conceito Energia, inédito no Espírito Santo. Com mais de 2.400 m², a unidade apresenta um novo projeto arquitetônico, ambientes integrados e recursos que aproximam as experiências de compra física e digital.  Até dezembro, o empreendimento prevê ainda a chegada de outras novidades.

Oportunidades de emprego

A movimentação do comércio durante a temporada também deve impulsionar o mercado de trabalho. A previsão é de pelo menos 300 contratações temporárias para reforçar as equipes durante a temporada de maior demanda. O Hard Rock Cafe também deverá ampliar esse impacto, com a estimativa de gerar entre 50 e 70 postos de trabalho diretos na operação. Durante a fase de obras, cerca de 50 profissionais deverão ser mobilizados. 

Além disso, o shopping reúne atualmente mais de 100 oportunidades de trabalho divulgadas pelos próprios lojistas em seu Mural de Vagas, plataforma que permite consultar as vagas disponíveis e acompanhar novas seleções.

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