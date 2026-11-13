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Jota Quest, Parangolé, Netto Brito e Kamisa 10 agitam o verão 2027 em Vitória

Capital terá shows nacionais no Réveillon e na Arena de Verão 2027, que começa em 2 de janeiro, na Praia de Camburi, com 22 apresentações musicais e atividades esportivas
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 13 de Novembro de 2026 às 12:01

Jota Quest e Netto Brito farão show no Verão de Vitória
Jota Quest e Netto Brito farão show no Verão de Vitória Globo/João Cotta; Reprodução Instagram @nettobritoof

Jota Quest, Parangolé, Kamisa 10 e Netto Brito estão entre as atrações musicais confirmadas para agitar o Réveillon e o verão 2027 em Vitória. A Prefeitura anunciou parte da programação, que terá shows gratuitos em diferentes pontos da capital, além de atividades esportivas, atrações culturais e espaço gastronômico na orla de Camburi.


A festa da virada será realizada em dois locais: na Praia de Camburi e na Ilha das Caieiras. Já a Arena de Verão 2027 começa no dia 2 de janeiro e segue até 24 de janeiro, com 22 apresentações musicais de artistas nacionais e regionais.

Netto Brito e Kamisa 10 comandam a virada do ano

Na orla de Camburi, na altura da Avenida Adalberto Simão Nader, a programação começa às 21h do dia 31 de dezembro, com apresentação do grupo Pele Morena. A atração responsável por receber 2027 será o cantor baiano Netto Brito, conhecido como "Príncipe do Arrocha", a partir das 23h.


Na Ilha das Caieiras, a festa também começa às 21h, com o grupo Samba Crioulo. Depois, o pagode do Kamisa 10 assume o palco para a contagem regressiva e a chegada do novo ano.

Jota Quest e Parangolé abrem a Arena de Verão
Banda Parangolé
Banda Parangolé Reprodução Instagram @bandaparangole

Um dos principais eventos da temporada, a Arena de Verão 2027 será montada na Praia de Camburi, entre os quiosques 4 e 5. Entre as primeiras atrações nacionais confirmadas estão Parangolé, que se apresenta no dia 2 de janeiro, e Jota Quest, que sobe ao palco no dia 3.


Os shows serão realizados nos dias 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23 e 24 de janeiro. No primeiro fim de semana, as apresentações acontecem na sexta-feira e no sábado. Nas semanas seguintes, a programação musical será de sexta a domingo.


A organização ainda não divulgou a lista completa de artistas. A proposta é que cada noite comece com apresentações de músicos capixabas, seguidas por uma atração nacional.

Arena terá mais de 50 modalidades esportivas

Além da música, a Arena de Verão terá uma programação esportiva com mais de 50 modalidades e previsão de mais de 320 horas de atividades ao longo de 21 dias de janeiro.


O espaço também contará com uma área gastronômica, com opções de alimentação e participação de empreendedores locais. 

Programação

Réveillon 2027 em Vitória

Quando: 31 de dezembro de 2026

Camburi

  • 21h: Pele Morena

  • 23h: Netto Brito

Ilha das Caieiras

  • 21h: Samba Crioulo

  • Virada: Kamisa 10


Arena de Verão 2027

Quando: de 2 a 24 de janeiro de 2027

Onde: Praia de Camburi, entre os quiosques 4 e 5, Vitória

Atrações nacionais confirmadas:

  • 2 de janeiro: Parangolé

  • 3 de janeiro: Jota Quest


Programação: 22 shows, atividades esportivas, gastronomia e atrações culturais. A programação completa dos shows será divulgada pela Prefeitura de Vitória.

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