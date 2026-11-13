Jota Quest, Parangolé, Netto Brito e Kamisa 10 agitam o verão 2027 em Vitória

Jota Quest, Parangolé, Kamisa 10 e Netto Brito estão entre as atrações musicais confirmadas para agitar o Réveillon e o verão 2027 em Vitória. A Prefeitura anunciou parte da programação, que terá shows gratuitos em diferentes pontos da capital, além de atividades esportivas, atrações culturais e espaço gastronômico na orla de Camburi.





A festa da virada será realizada em dois locais: na Praia de Camburi e na Ilha das Caieiras. Já a Arena de Verão 2027 começa no dia 2 de janeiro e segue até 24 de janeiro, com 22 apresentações musicais de artistas nacionais e regionais.