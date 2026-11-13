Roberta Miranda, Roberta Rodrigues, Lara Santana e Suzana Pires são atrações de evento gratuito em Vitória

Vitória vai receber, nos dias 18 e 19 de novembro, mulheres que se destacam na música, na televisão, na internet e no empreendedorismo brasileiro. A terceira edição do EmpoderaDonas terá entre as atrações a cantora e empresária Roberta Miranda, a atriz Roberta Rodrigues e a criadora de conteúdo capixaba Lara Santana. O evento será realizado no Centro de Convenções de Vitória e espera reunir mais de 8 mil participantes.



Com uma programação de abrangência nacional, o encontro terá mais de 120 palestrantes, 20 horas de conteúdo, mais de dez ambientes e uma feira de negócios com 150 expositores. A proposta é reunir mulheres de diferentes áreas para compartilhar experiências sobre carreira, liderança, autonomia financeira e empreendedorismo.



Um dos nomes mais conhecidos da programação é Roberta Miranda. A cantora, conhecida como Rainha da Música Sertaneja, tem mais de quatro décadas de carreira e também atua como empresária. Ela estará no evento no dia 19 de novembro, às 18h50, no palco Inspiradonas, com a palestra "Um Lugar Todinho Meu – A História Inspiradora de Roberta Miranda", mesmo título de sua biografia, lançada em 2024.