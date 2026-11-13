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EmpoderaDonas

Roberta Miranda, Roberta Rodrigues, Lara Santana e Suzana Pires são atrações de evento gratuito em Vitória

Evento de empreendedorismo feminino será realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com mais de 120 palestrantes e feira de negócios e expectativa de receber 8 mil pessoas
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 13 de Novembro de 2026 às 09:00

Roberta Miranda, Roberta Rodrigues e Lara Santana estão entre as atrações do EmpoderaDonas em Vitória
Roberta Miranda, Roberta Rodrigues e Lara Santana estão entre as atrações do EmpoderaDonas em Vitória Globo/ Beatriz Damy; Reprodução Instagram @rorodrigues; Reprodução Facebook @larasantana

Vitória vai receber, nos dias 18 e 19 de novembro, mulheres que se destacam na música, na televisão, na internet e no empreendedorismo brasileiro. A terceira edição do EmpoderaDonas terá entre as atrações a cantora e empresária Roberta Miranda, a atriz Roberta Rodrigues e a criadora de conteúdo capixaba Lara Santana. O evento será realizado no Centro de Convenções de Vitória e espera reunir mais de 8 mil participantes.

Com uma programação de abrangência nacional, o encontro terá mais de 120 palestrantes, 20 horas de conteúdo, mais de dez ambientes e uma feira de negócios com 150 expositores. A proposta é reunir mulheres de diferentes áreas para compartilhar experiências sobre carreira, liderança, autonomia financeira e empreendedorismo.

Um dos nomes mais conhecidos da programação é Roberta Miranda. A cantora, conhecida como Rainha da Música Sertaneja, tem mais de quatro décadas de carreira e também atua como empresária. Ela estará no evento no dia 19 de novembro, às 18h50, no palco Inspiradonas, com a palestra "Um Lugar Todinho Meu – A História Inspiradora de Roberta Miranda", mesmo título de sua biografia, lançada em 2024.

Outra atração confirmada é a atriz Roberta Rodrigues, que vive um momento de destaque na carreira. Com mais de duas décadas de trajetória artística, ela acaba de alcançar um marco profissional ao conquistar o papel de protagonista em Verônika com K, nova série Original Globoplay. Em entrevista ao gshow, a atriz falou sobre a importância da oportunidade e o reconhecimento de uma trajetória de dedicação aos estudos e à atuação.

Drama jurídico ‘Verônika com K’
Drama jurídico ‘Verônika com K’ Globo/Cesar Diógenes

Sou uma atriz que estudei a minha vida inteira, que sempre soube que era capaz, mas nunca tinha tido a oportunidade. E aí, de repente, alguém acreditou e me colocou nesse lugar pra contar essa história

Afirmou ao Gshow

A participação da atriz amplia a presença de mulheres do audiovisual na programação, que também terá a capixaba Lara Santana. Formada em Publicidade e Propaganda, ela conquistou milhões de seguidores com vídeos e textos que retratam situações cotidianas com humor, sarcasmo e ironia. Atriz, roteirista e criadora de conteúdo, Lara representa a produção digital do Espírito Santo no encontro.

Outras mulheres de destaque

A programação também reúne nomes conhecidos em diferentes áreas. Entre eles está Laís Souza, ex-ginasta olímpica que compartilha sua trajetória de superação e reinvenção após um acidente que mudou sua vida.

A educadora financeira Nath Finanças também está entre as palestrantes. Conhecida por popularizar conteúdos sobre organização financeira e educação econômica, ela aborda temas relacionados à autonomia e ao planejamento.

Já a atriz, roteirista e empreendedora Suzana Pires participa com a palestra "A Dona da Sua História: Coragem em Cena", sobre protagonismo feminino e construção de trajetórias profissionais.

O evento recebe ainda Adriana Barbosa, fundadora da Feira Preta; Andreza Maia, especialista em inovação inclusiva e cofundadora da Futuros Possíveis; Karine Oliveira, fundadora da Wakanda Educação Empreendedora; e Jennyffer Bekoy Tupinambá, comunicadora, empreendedora indígena e ativista pelos direitos de mulheres e crianças.

Atriz e empreendedora Suzana Pires
Atriz e empreendedora Suzana Pires Globo/Reginaldo Teixeira
Feira de negócios e programação gratuita

Além das palestras, o EmpoderaDonas terá oficinas, mentorias, atividades de networking e uma feira com mais de 150 expositores. A programação busca aproximar empreendedoras, estimular parcerias e apresentar iniciativas lideradas por mulheres de diferentes regiões do país.

O evento integra as ações do Sebrae Delas, iniciativa voltada ao fortalecimento do empreendedorismo feminino. A realização é do Sebrae/ES e do Sebrae Nacional, com correalização da Secretaria de Estado das Mulheres.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site oficial. A participação está sujeita à lotação do espaço e é necessário levar 1 kg de alimento não perecível, destinado a ações sociais.

Serviço
EmpoderaDonas 2026
Data: 18 e 19 de novembro
Local: Centro de Convenções de Vitória
Inscrições: gratuitas, pelo site https://empoderadonas.com.br/
Programação: https://empoderadonas.com.br/programacao/
Entrada sujeita à lotação do espaço. É necessário levar 1 kg de alimento não perecível.

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