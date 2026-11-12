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Stand up

Humorista Bruna Louise volta ao ES com espetáculo sobre mulheres, relacionamentos e liberdade

No espetáculo “Uma Deusa, Uma Loba, Uma Feiticeira”, Bruna explora diferentes facetas da mulher contemporânea
Ana Clara Teixeira

Ana Clara Teixeira

Publicado em 12 de Novembro de 2026 às 15:43

Espetáculo de Bruna Louise
Espetáculo de Bruna Louise Foto: Produtora Nonstop

A humorista Bruna Louise retorna ao Espírito Santo com seu novo espetáculo, “Uma Deusa, Uma Loba, Uma Feiticeira”. A apresentação promete uma noite de humor, descontração e histórias com as quais o público pode se identificar. O evento será realizado no Centro de Convenções de Vitória, no dia 4 de dezembro, às 21h30.


Os ingressos estão à venda pela plataforma Ingresso Digital, com valores a partir de R$ 60. No palco, a comediante aborda situações do cotidiano, relacionamentos e experiências pessoais, transformando essas vivências em histórias que provocam risadas e identificação.


Com uma proposta inédita, o espetáculo marca uma nova fase da carreira de Bruna, com uma abordagem mais provocadora, intensa e sem filtros. Depois das turnês “O Que Passa na Cabeça Dela” e “Meus 15 Anos”, a humorista explora diferentes facetas da mulher contemporânea, inspirada em três arquétipos femininos: a deusa, a loba e a feiticeira.


A apresentação aborda temas como força, autonomia, desejo, sensualidade e liberdade.

Serviço

Bruna Louise – Uma Deusa, Uma Loba, Uma Feiticeira


Data: 4 de dezembro (sexta-feira)

Horário: 21h30 - Sessão Extra: 19h30

Local: Centro de Convenções de Vitória

Ingressos: A partir de R$ 60

Vendas online: ingressodigital.com 

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