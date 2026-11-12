Humorista Bruna Louise volta ao ES com espetáculo sobre mulheres, relacionamentos e liberdade

A humorista Bruna Louise retorna ao Espírito Santo com seu novo espetáculo, “Uma Deusa, Uma Loba, Uma Feiticeira”. A apresentação promete uma noite de humor, descontração e histórias com as quais o público pode se identificar. O evento será realizado no Centro de Convenções de Vitória, no dia 4 de dezembro, às 21h30.





Os ingressos estão à venda pela plataforma Ingresso Digital, com valores a partir de R$ 60. No palco, a comediante aborda situações do cotidiano, relacionamentos e experiências pessoais, transformando essas vivências em histórias que provocam risadas e identificação.





Com uma proposta inédita, o espetáculo marca uma nova fase da carreira de Bruna, com uma abordagem mais provocadora, intensa e sem filtros. Depois das turnês “O Que Passa na Cabeça Dela” e “Meus 15 Anos”, a humorista explora diferentes facetas da mulher contemporânea, inspirada em três arquétipos femininos: a deusa, a loba e a feiticeira.





A apresentação aborda temas como força, autonomia, desejo, sensualidade e liberdade.