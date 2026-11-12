Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 12/11/2026 Segundo as cartas do tarot, esta quinta-feira favorecerá a confiança nos próprios caminhos (Imagem: Paulo Jr | Shutterstock)

Para esta quinta-feira, o tarot revela uma energia de amadurecimento, movimento e renovação. As cartas mostram que alguns signos estarão mais focados em construir resultados concretos, enquanto outros precisarão lidar com emoções, mudanças e situações que ainda não estão totalmente claras.

O dia favorecerá escolhas conscientes, confiança nos próprios caminhos e disposição para deixar para trás aquilo que já cumpriu seu papel. A chave será equilibrar ação e sensibilidade para aproveitar melhor as oportunidades.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada signo!

Áries — 8 de Ouros

O nativo de Áries terá um dia produtivo, dedicado a aperfeiçoar o que está sendo construído (Imagem: Alisa ChaseOn | Shutterstock)

pequenos gestos de cuidado poderão fortalecer uma relação. Se estiver solteiro(a), perceberá que bons vínculos se constroem aos poucos. A carta “8 de Ouros” mostra um dia produtivo, especialmente se houver disposição para aperfeiçoar aquilo que está sendo construído. No amor,de cuidado poderão fortalecer uma relação. Se estiver solteiro(a), perceberá que bons vínculos se constroem aos poucos.

Na carreira, dedicação e concentração favorecerão os resultados. A saúde pedirá atenção à rotina para evitar excesso de trabalho. Entre os amigos, a sua disponibilidade será importante para alguém próximo.

Touro — Rei de Paus

O nativo de Touro tenderá a se destacar pela confiança e pela presença magnética (Imagem: Alisa ChaseOn | Shutterstock)

A carta “Rei de Paus” o(a) coloca em uma posição de liderança, confiança e iniciativa. No amor, você estará mais magnético(a) e disposto(a) a demonstrar o que deseja, podendo viver momentos de bastante intensidade.

Na carreira, a capacidade de tomar decisões e conduzir situações chamará atenção, mas cuide para que a segurança não se transforme em rigidez ou desgaste físico. Entre os amigos, a sua presença tenderá a movimentar o grupo e a inspirar novas ideias.

Gêmeos — A Lua

O nativo de Gêmeos deverá ter calma diante de situações ainda pouco esclarecidas (Imagem: Alisa ChaseOn | Shutterstock)

A carta “A Lua” pede calma diante de situações que ainda não estão completamente esclarecidas. No amor, os sentimentos poderão ficar confusos ou mais intensos, sendo melhor evitar conclusões precipitadas e dar espaço para o diálogo.

percepção, mas confirme as informações antes de tomar decisões importantes. A saúde pedirá atenção ao sono e ao equilíbrio emocional. Entre os amigos, nem tudo precisa ser interpretado de imediato: observe mais e reaja menos. Na carreira, confie na sua, mas confirme as informações antes de tomar decisões importantes. A saúde pedirá atenção ao sono e ao equilíbrio emocional. Entre os amigos, nem tudo precisa ser interpretado de imediato: observe mais e reaja menos.

Câncer — 10 de Espadas

O nativo de Câncer tenderá a encerrar um ciclo que vinha causando desgaste (Imagem: Alisa ChaseOn | Shutterstock)

A carta “10 de Espadas” marca um encerramento importante e mostra que algo que vinha causando desgaste poderá finalmente chegar ao limite. No amor, deixar para trás ressentimentos e padrões repetitivos abrirá espaço para uma experiência mais leve e verdadeira.

Na carreira, uma situação tenderá a exigir mudança de estratégia. A saúde pedirá descanso e recuperação depois de um período intenso. Entre os amigos, afaste-se de relações que drenam a sua energia e valorize quem realmente oferece acolhimento.

Leão — A Temperança

O nativo de Leão terá a chance de exercer um papel de mediação entre as pessoas (Imagem: Alisa ChaseOn | Shutterstock)

A carta “A Temperança” convida a encontrar equilíbrio e a não tentar resolver tudo de uma vez. No amor, paciência e diálogo ajudarão a aproximar as pessoas e tornarão os vínculos mais harmoniosos.

Na carreira, combinar diferentes ideias e trabalhar com calma poderá produzir resultados melhores do que agir por impulso. A saúde se beneficiará de uma rotina mais serena. Entre os amigos, você exercerá um papel importante na mediação de situações e na criação de um ambiente leve.

Virgem — O Louco

O nativo de Virgem estará mais propenso a experimentar novidades e a sair da rotina (Imagem: Alisa ChaseOn | Shutterstock)

A carta “O Louco” traz uma vontade de experimentar algo novo e de sair um pouco do excesso de planejamento. No amor, uma surpresa ou um encontro inesperado poderá despertar curiosidade e renovar a vida afetiva.

Na carreira, arriscar uma ideia diferente tenderá a abrir uma porta interessante, desde que você não abandone completamente o bom senso. Na saúde, busque movimentar o corpo e quebrar a monotonia. Entre os amigos, aceite convites e permita-se viver momentos mais espontâneos.

Libra — A Estrela

O nativo de Libra viverá um dia de esperança, inspiração e renovação (Imagem: Alisa ChaseOn | Shutterstock)

conexões mais sinceras, a cura de antigas inseguranças e a abertura para novas possibilidades afetivas. A carta “A Estrela” traz esperança, inspiração e uma sensação de renovação. No amor, o dia favorecerá, a cura de antigas inseguranças e a abertura para novas possibilidades afetivas.

Na carreira, os seus talentos poderão ganhar visibilidade, e um projeto começará a mostrar sinais promissores. A saúde se beneficiará de atividades que tragam bem-estar e tranquilidade. Entre os amigos, a companhia de pessoas que acreditam em você o(a) ajudará a recuperar a confiança.

Escorpião — Roda da Fortuna

O nativo de Escorpião tenderá a lidar com mudanças inesperadas que movimentarão a vida (Imagem: Alisa ChaseOn | Shutterstock)

A carta “Roda da Fortuna” indica mudanças e acontecimentos capazes de transformar a vida de maneira inesperada. No amor, uma situação poderá tomar outro rumo e trazer uma nova perspectiva para um relacionamento ou encontro.

Na carreira, oportunidades surgirão justamente quando você menos espera, então fique atento(a) às movimentações ao seu redor. A saúde pedirá flexibilidade diante de uma rotina mais dinâmica. Entre os amigos, uma novidade tenderá a aproximá-lo(a) de pessoas ou ambientes diferentes.

Sagitário — Rainha de Paus

O nativo de Sagitário poderá atrair olhares devido ao seu magnetismo e confiança (Imagem: Alisa ChaseOn | Shutterstock)

A carta “Rainha de Paus” aumenta o magnetismo, a confiança e a capacidade de iniciativa. No amor, você estará mais envolvente e poderá atrair olhares, além de fortalecer uma relação com entusiasmo e espontaneidade.

Na carreira, será um bom dia para defender as suas ideias e mostrar o próprio potencial, cuidando apenas para não assumir mais responsabilidades do que consegue sustentar. Entre os amigos, a sua energia contagiante favorecerá encontros, conversas e momentos de diversão.

Capricórnio — 4 de Paus

O nativo de Capricórnio viverá um dia de celebração, estabilidade e boas conquistas (Imagem: Alisa ChaseOn | Shutterstock)

boas conquistas. No amor, as relações poderão ganhar mais segurança e proporcionar momentos felizes ao lado de quem você gosta. A carta “4 de Paus” traz uma energia de celebração, estabilidade e. No amor, as relações poderão ganhar mais segurança e proporcionar momentos felizes ao lado de quem você gosta.

Na carreira, um resultado positivo ou a conclusão de uma etapa trará a sensação de dever cumprido. A saúde pedirá que reserve espaço para lazer e descanso. Entre os amigos, encontros e comemorações tenderão a deixar o dia mais leve e prazeroso.

Aquário — 2 de Ouros

O nativo de Aquário deverá se organizar para conciliar tarefas, prazos e mudanças (Imagem: Alisa ChaseOn | Shutterstock)

A carta “2 de Ouros” mostra você tentando equilibrar diferentes responsabilidades e demandas simultaneamente. No amor, será importante não deixar a correria impedir a presença e o diálogo com quem ama.

Na carreira, a organização fará a diferença para conciliar tarefas, prazos e possíveis mudanças de planos. A saúde pedirá atenção ao cansaço causado pelo excesso de compromissos. Entre os amigos, talvez seja necessário administrar melhor o próprio tempo, sem se afastar completamente de quem faz bem.

Peixes — Pajem de Espadas

O nativo de Peixes deverá buscar informações antes de tirar conclusões (Imagem: Alisa ChaseOn | Shutterstock)

curiosidade, observação e necessidade de buscar informações antes de tirar conclusões. No amor, uma conversa poderá revelar algo importante, mas evite transformar dúvidas em desconfianças sem fundamento. A carta “Pajem de Espadas” traz, observação e necessidade de buscar informações antes de tirar conclusões. No amor, uma conversa poderá revelar algo importante, mas evite transformar dúvidas em desconfianças sem fundamento.