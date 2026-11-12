Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 12/11/2026

Nesta quinta-feira, você poderá estar mais sensível às necessidades das pessoas com quem convive. Ao mesmo tempo, talvez seja mais difícil distinguir suas expectativas do que realmente é possível nas relações. Interpretações equivocadas sobre as atitudes dos outros poderão gerar decepções ou inseguranças. Para evitar mal-entendidos, tenha cuidado com idealizações e evite conduzir conversas com base em suposições. Estabelecer limites claros e observar os detalhes também poderá ajudar você a tirar conclusões com mais calma.