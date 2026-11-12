Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 11/11/2026

Segundo o tarot, a quarta-feira trará uma energia de movimento, escolhas e novas possibilidades. As cartas indicam um dia importante para agir com mais consciência, aproveitar oportunidades e observar aquilo que está consumindo sua energia.
Alguns signos estarão mais abertos ao amor e às novidades, enquanto outros precisarão evitar impulsos e conflitos. A chave do dia será equilibrar desejo e responsabilidade, sem perder de vista aquilo que realmente faz sentido.
Abaixo, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!
Áries — Cavaleiro de Copas
A carta “Cavaleiro de Copas” indica um dia de emoções em movimento e possibilidades de aproximações importantes. No amor, você poderá receber uma demonstração de carinho ou se sentir mais disposto(a) a expressar seus sentimentos. Na carreira, uma proposta ou conversa despertará seu interesse. A saúde exigirá atenção ao equilíbrio emocional. Entre amigos, aproveite para fortalecer os vínculos e estar perto de quem faz você se sentir acolhido(a).
Touro — Cavaleiro de Ouros
A carta “Cavaleiro de Ouros” mostra que você avança melhor quando mantém os pés no chão e respeita o próprio ritmo. No amor, atitudes consistentes valerão mais do que grandes declarações e poderão trazer mais segurança para a relação. No trabalho, a dedicação e a organização favorecerão resultados concretos. Na saúde, será importante cuidar da rotina e do descanso. Entre amigos, sua presença constante será valorizada, especialmente por quem precisar de apoio.
Gêmeos — Rainha de Paus
A carta “Rainha de Paus” o(a) coloca em uma posição de confiança, magnetismo e iniciativa. No amor, sua presença estará mais envolvente e poderá despertar interesse. Além disso, os relacionamentos existentes ganharão mais calor e espontaneidade. Na carreira, será um ótimo dia para mostrar suas ideias e assumir o protagonismo, sem deixar que a pressa provoque desgaste físico. Entre amigos, você tenderá a ser uma das pessoas que movimentarão o grupo e inspirarão os outros.
Câncer — O Diabo
A carta “O Diabo” pede que observe com honestidade os desejos, os apegos e as situações que estão consumindo sua energia. No amor, a atração poderá estar muito forte, mas será importante diferenciar intensidade de dependência emocional. Na carreira, evite assumir compromissos apenas por medo de perder uma oportunidade. Na saúde, procure não descontar a ansiedade em excessos. Entre amigos, preserve seus limites e perceba quais relações realmente lhe fazem bem.
Leão — 8 de Paus
A carta “8 de Paus” traz velocidade, novidades e acontecimentos para movimentar bastante o dia. No amor, mensagens, encontros e conversas poderão acontecer de maneira rápida e surpreendente. Na carreira, os projetos começarão a avançar e as respostas tenderão a chegar mais depressa do que você esperava. Entretanto, será importante ter cuidado para não ultrapassar seus limites físicos. Entre amigos, a quarta-feira favorecerá convites, encontros e uma vida social mais intensa.
Virgem — Ás de Paus
A carta “Ás de Paus” anuncia um novo impulso, trazendo entusiasmo e vontade de começar algo diferente. No amor, uma nova paixão poderá surgir ou um relacionamento existente recuperar a chama e a espontaneidade. Na carreira, uma ideia ou oportunidade terá potencial para abrir um caminho interessante, desde que você tenha coragem de colocá-la em prática. Na saúde, será importante movimentar o corpo e cuidar da disposição. Entre amigos, sua energia irá contagiar positivamente as pessoas.
Libra — Ás de Ouros
A carta “Ás de Ouros” indica uma oportunidade concreta de crescimento e estabilidade. No amor, os relacionamentos que oferecerem segurança e reciprocidade ganharão força, enquanto novos encontros poderão apresentar potencial para algo mais consistente. Na carreira, fique atento(a) a propostas, projetos e possibilidades de ganhos, pois algo iniciado neste dia irá render frutos adiante. Na saúde, priorize hábitos que tragam equilíbrio. Entre amigos, valorize quem demonstra presença de maneira verdadeira.
Escorpião — 5 de Espadas
A carta “5 de Espadas” pede para escolher cuidadosamente suas batalhas e não entrar em disputas que não levam a lugar algum. No amor, conversas mal-conduzidas poderão gerar desgaste. Por isso, será importante trocar a necessidade de vencer pela disposição para compreender. Na carreira, evite confrontos desnecessários e concentre sua energia naquilo que realmente pode trazer resultados. Na saúde, procure aliviar a tensão mental. Entre amigos, tente não alimentar pequenas provocações.
Sagitário — A Temperança
A carta “A Temperança” convida a desacelerar e encontrar um ritmo mais equilibrado para o dia. No amor, o diálogo, a paciência e a reciprocidade ajudarão a construir relacionamentos mais leves e maduros. Na carreira, as melhores soluções poderão surgir justamente quando você evitar decisões precipitadas. A saúde será beneficiada pelo descanso, pela hidratação e pela moderação. Entre amigos, sua capacidade de conciliar diferentes pessoas ajudará a manter o ambiente harmonioso.
Capricórnio — O Carro
A carta “O Carro” traz movimento, determinação e desejo de avançar. No amor, você poderá tomar uma atitude importante e deixar mais claro o que deseja para o futuro de um relacionamento. Na carreira, a iniciativa e o foco favorecerão conquistas, especialmente se você souber direcionar sua energia para uma meta específica. Na saúde, será importante apenas ter cuidado para não exagerar no ritmo. Entre amigos, talvez surja um convite ou uma oportunidade de sair da rotina.
Aquário — Cavaleiro de Paus
A carta “Cavaleiro de Paus” traz uma energia inquieta, corajosa e cheia de vontade de experimentar o novo. No amor, a paixão ganhará intensidade e poderá proporcionar encontros estimulantes, mas será importante evitar atitudes impulsivas. Na carreira, ideias ousadas irão abrir portas, desde que você tenha disciplina para sustentá-las após o entusiasmo inicial. Na saúde, respeite seus limites e evite o excesso de atividades. Entre amigos, o dia favorecerá aventuras, convites e momentos espontâneos.
Peixes — A Torre
A carta “A Torre” indica a possibilidade de uma mudança inesperada, capaz de alterar a maneira como enxerga determinada situação. No amor, uma verdade poderá vir à tona e ajudar a romper padrões que não fazem mais sentido, abrindo espaço para relacionamentos mais autênticos. Na carreira, modificações nos planos tenderão a exigir flexibilidade. Na saúde, será importante reduzir o estresse e não ignorar os sinais do corpo. Entre amigos, uma conversa franca talvez provoque uma reorganização necessária nos vínculos.