Microsoft tenta corrigir apagão de horas que derruba sistemas, mas não vê indício de ataque

A Microsoft informou que trabalha para corrigir uma interrupção generalizada, com duração de horas, que afetou serviços como Outlook e Teams e atingiu usuários de departamentos governamentais e escolas dos Estados Unidos à Austrália. Em atualização divulgada na noite da quinta-feira, 12, uma porta-voz disse que a empresa atua para resolver problemas que impactam serviços do Microsoft 365 - incluindo o software de IA Copilot - e restaurar o funcionamento o mais rápido possível.

A companhia afirmou que não há indícios de ataque cibernético, mas reconheceu que as tentativas iniciais de correção não estavam funcionando como esperado. Em publicação no X, a Microsoft disse que mudanças feitas para melhorar a "capacidade de serviço" não estavam surtindo o efeito previsto e que buscava formas de ampliar capacidade para permitir maior fluxo de informações enquanto tenta consertar o sistema.

A empresa afirmou observar "recuperação parcial" em regiões onde ajustes foram aplicados, mas sem estabilidade, e que revisa ações adicionais.

A Microsoft disse ter começado a investigar relatos de falhas no início da tarde de quinta, quando usuários relataram dificuldades para acessar e-mails. O site Downdetector registrou dezenas de milhares de reclamações relacionadas a e-mail e à plataforma de reuniões online.

Os impactos se estenderam a serviços públicos e educação: visitantes de alguns sites governamentais, incluindo nos EUA, receberam orientações para entrar em contato por telefone. No remoto Território do Norte, na Austrália, autoridades educacionais disseram que escolas enfrentavam dificuldades técnicas e pediram paciência, destacando que muitas aulas são online.

A falha também atingiu serviços de terceiros conectados ao ecossistema da Microsoft. A OpenAI disse que o ChatGPT foi afetado e que trabalha para mitigar o impacto. A Anthropic relatou problema semelhante afetando seu conector do Microsoft 365 e o Claude para Outlook. A OpenAI afirmou em seu site que investiga uma falha em conectores da Microsoft que estaria quebrando novas conexões e impedindo ferramentas de funcionarem corretamente.

O episódio foi comparado a interrupções anteriores que afetaram Cloudflare e Amazon Web Services em 2025, ressaltando riscos de dependência excessiva de um único fornecedor para comunicações essenciais.

Até a madrugada (horário de Brasília) desta sexta-feira, muitos serviços ainda apresentavam instabilidade, e o painel de status da Microsoft indicava "degradação de serviço". Fonte: Dow Jones Newswires.