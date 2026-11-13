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Giovana Duarte

Do Bauernmalerei à arte Pataxó: conheça três passeios com artesanato típico do ES

Pinturas de origem germânica, arte indígena Pataxó e trabalhos de artesãos locais revelam a riqueza cultural do Espírito Santo

Publicado em 13 de Novembro de 2026 às 08:00

Publicado em 

13 nov 2026 às 08:00
Giovana Duarte

Colunista

Giovana Duarte Giovana Duarte
Três passeios com artesanato típico do ES
Três passeios com artesanato típico do ES Giovana Duarte

Viajar pelo Espírito Santo também é uma oportunidade de conhecer histórias e tradições por meio de peças que ganham forma pelas mãos dos artesãos locais. E o artesanato capixaba tem muito a revelar! Do Bauernmalerei, tradição de pinturas de origem germânica presente em Domingos Martins, à arte indígena Pataxó de Itaúnas, o convite é percorrer o Estado e levar para casa um pedacinho da cultura de cada lugar.

Em Domingos Martins, a tradição germânica do Bauernmalerei
Atelier Osmerio Deolindo, em Domingos Martins
Atelier Osmerio Deolindo, em Domingos Martins Giovana Duarte

Domingos Martins reúne diversas opções de passeio. Em Campinho, a Rua do Lazer concentra restaurantes e cafeterias, enquanto o antigo Hotel Imperador, em frente à Praça Arthur Gerhardt, abriga a Casa da Cultura. Outro ponto de visitação é a Rua das Flores, onde fica o Atelier Osmerio Deolindo, especializado no Bauernmalerei, tradição de pintura decorativa de origem germânica. No espaço, é possível encontrar peças pintadas à mão. O estabelecimento funciona diariamente, das 9h às 19h.

Em São Roque de Maravilha, a loja Artes e Cultura da Dona Margarida
Artes e Cultura, em São Roque Maravilha
Artes e Cultura, em São Roque Maravilha Giovana Duarte

A cerca de 26 quilômetros da sede de Alfredo Chaves, São Roque de Maravilha é um cantinho tranquilo em meio a um vale, com cachoeiras, um curioso “Carrefour da Roça” e a loja Artes e Cultura, da Dona Margarida.


O espaço reúne trabalhos de diversos artesãos da região. Com simpatia e hospitalidade, Dona Margarida apresenta um acervo variado, que inclui objetos de decoração, peças de crochê e até brinquedos antigos, como carrinhos de madeira. A loja funciona diariamente, das 9h às 15h.

Em Itaúnas, a arte indígena Pataxó de Mestre Paulo Jacó e Dona Jovem
Artesanato Indígena Pataxó do Mestre Paulo Jacó e Dona Jovem, em Itaúnas
Artesanato Indígena Pataxó do Mestre Paulo Jacó e Dona Jovem, em Itaúnas Gioavana Duarte

Conhecida como a capital nacional do forró pé de serra e pelas famosas dunas, Itaúnas também guarda um espaço dedicado à cultura indígena na estrada do Parque Nacional de Itaúnas. É a loja de Artesanato Indígena Pataxó, do Mestre Paulo Jacó e de Dona Jovem.

O casal produz peças como brincos, pulseiras, luminárias, moringas, cestos e travessas de madeira, com desenhos e pinturas que expressam a arte e a tradição Pataxó. A loja funciona diariamente, a partir das 10h.

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Giovana Duarte é colunista de turismo de HZ. As opiniões, análises e recomendações expressas em seus textos são de sua exclusiva responsabilidade e não refletem, necessariamente, o posicionamento editorial de HZ ou da Rede Gazeta.

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Giovana Duarte e produtora de conteudo sobre turismo, cultura e gastronomia do Espirito Santo no Guia Capixaba, criado com o objetivo de incentivar a valorizacao do Espirito Santo

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