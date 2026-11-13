Do Bauernmalerei à arte Pataxó: conheça três passeios com artesanato típico do ES

A cerca de 26 quilômetros da sede de Alfredo Chaves, São Roque de Maravilha é um cantinho tranquilo em meio a um vale, com cachoeiras, um curioso “Carrefour da Roça” e a loja Artes e Cultura, da Dona Margarida.





O espaço reúne trabalhos de diversos artesãos da região. Com simpatia e hospitalidade, Dona Margarida apresenta um acervo variado, que inclui objetos de decoração, peças de crochê e até brinquedos antigos, como carrinhos de madeira. A loja funciona diariamente, das 9h às 15h.