Do Bauernmalerei à arte Pataxó: conheça três passeios com artesanato típico do ES

Viajar pelo Espírito Santo também é uma oportunidade de conhecer histórias e tradições por meio de peças que ganham forma pelas mãos dos artesãos locais. E o artesanato capixaba tem muito a revelar! Do Bauernmalerei, tradição de pinturas de origem germânica presente em Domingos Martins, à arte indígena Pataxó de Itaúnas, o convite é percorrer o Estado e levar para casa um pedacinho da cultura de cada lugar.
Domingos Martins reúne diversas opções de passeio. Em Campinho, a Rua do Lazer concentra restaurantes e cafeterias, enquanto o antigo Hotel Imperador, em frente à Praça Arthur Gerhardt, abriga a Casa da Cultura. Outro ponto de visitação é a Rua das Flores, onde fica o Atelier Osmerio Deolindo, especializado no Bauernmalerei, tradição de pintura decorativa de origem germânica. No espaço, é possível encontrar peças pintadas à mão. O estabelecimento funciona diariamente, das 9h às 19h.
A cerca de 26 quilômetros da sede de Alfredo Chaves, São Roque de Maravilha é um cantinho tranquilo em meio a um vale, com cachoeiras, um curioso “Carrefour da Roça” e a loja Artes e Cultura, da Dona Margarida.
O espaço reúne trabalhos de diversos artesãos da região. Com simpatia e hospitalidade, Dona Margarida apresenta um acervo variado, que inclui objetos de decoração, peças de crochê e até brinquedos antigos, como carrinhos de madeira. A loja funciona diariamente, das 9h às 15h.
Conhecida como a capital nacional do forró pé de serra e pelas famosas dunas, Itaúnas também guarda um espaço dedicado à cultura indígena na estrada do Parque Nacional de Itaúnas. É a loja de Artesanato Indígena Pataxó, do Mestre Paulo Jacó e de Dona Jovem.
O casal produz peças como brincos, pulseiras, luminárias, moringas, cestos e travessas de madeira, com desenhos e pinturas que expressam a arte e a tradição Pataxó. A loja funciona diariamente, a partir das 10h.
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Giovana Duarte é colunista de turismo de HZ. As opiniões, análises e recomendações expressas em seus textos são de sua exclusiva responsabilidade e não refletem, necessariamente, o posicionamento editorial de HZ ou da Rede Gazeta.