Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

EdiCase

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 13/11/2026

Veja o que as cartas revelam sobre a sexta-feira de cada nativo do zodíaco
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 13 de Novembro de 2026 às 06:32

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 13/11/2026
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 13/11/2026 A sexta-feira trará boas notícias, novos caminhos profissionais e encerramentos aos nativos (Imagem: JeannieR | Shutterstock)
O tarot revela que a uma sexta-feira será marcada por oportunidades de crescimento, decisões importantes e situações que poderão transformar a maneira de enxergar o futuro. Enquanto alguns signos poderão celebrar conquistas, receber boas notícias e encontrar novos caminhos profissionais, outros precisarão lidar com encerramentos, inseguranças e a necessidade de rever expectativas.
As cartas “4 de Paus”, “6 de Paus” e “Ás de Ouros” destacam a importância de reconhecer resultados e aproveitar oportunidades concretas. “8 de Copas”, “10 de Espadas” e “O Enforcado” convidam a compreender que nem sempre insistir significa avançar.
O conselho para este dia é equilibrar iniciativa e maturidade emocional, lembrando que algumas conquistas exigem coragem para começar, enquanto outras dependem da sabedoria de saber quando mudar de direção.
A seguir, confira as previsões do tarot para cada signo!

Áries — 4 de Paus

Ilustração do signo de Áries sobre fundo azul-escuro. Ao centro, vê-se a cabeça estilizada de um carneiro nas cores amarelo e rosa, com grandes chifres curvados na cor roxa e um símbolo no topo da testa. A figura está sobreposta a uma mancha abstrata em tom lilás.
A conclusão de uma etapa ou um resultado positivo trará alívio e reconhecimento profissional ao ariano (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)
A carta “4 de Paus” anuncia uma sexta-feira favorável para celebrar conquistas, fortalecer vínculos e encontrar satisfação nas pequenas realizações da vida. No amor, o clima favorecerá momentos de cumplicidade, encontros agradáveis e conversas sobre planos em conjunto, especialmente se desejar construir uma relação mais estável.
Na carreira, a conclusão de uma etapa ou um resultado positivo trará alívio e reconhecimento, permitindo perceber o quanto avançou nos últimos tempos. A saúde se beneficiará de lazer e tranquilidade. Encontros com amigos ou familiares poderão proporcionar alegria e uma sensação especial de pertencimento.

Touro — Cavaleiro de Espadas

Ilustração do signo de Touro sobre um fundo azul-escuro. A imagem mostra a cabeça de um touro com chifres roxos curvados, bochechas cor-de-rosa e um focinho roxo. Uma faixa amarela no centro da testa exibe um pequeno ícone de Saturno. A figura está sobreposta a manchas abstratas na cor lilás.
Uma mensagem inesperada ou um assunto que vinha sendo evitado poderá finalmente ser esclarecido na vida amorosa do taurino (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)
A carta “Cavaleiro de Espadas” traz um dia de movimentação intensa, conversas diretas e situações que poderão exigir decisões rápidas. No amor, uma mensagem inesperada ou um assunto que vinha sendo evitado poderá finalmente ser esclarecido, mas será importante escolher as palavras para não transformar sinceridade em agressividade.
Na carreira, pendências exigirão soluções imediatas, e sua capacidade de agir com objetividade será valorizada, desde que não ignore detalhes importantes. A saúde pedirá atenção à ansiedade e ao excesso de compromissos. Entre amigos, evite respostas impulsivas que possam provocar desentendimentos desnecessários.

Gêmeos — Valete de Paus

Ilustração do signo de Gêmeos sobre fundo azul-escuro. A imagem mostra dois rostos simétricos e espelhados em tons de rosa e roxo, um virado para cima e o outro para baixo, ambos com os olhos fechados. Ao fundo, há formas fluidas na cor lilás.
A saúde do geminiano se beneficiará de atividades físicas e momentos que renovem a disposição (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)
A carta “Valete de Paus” desperta a vontade de experimentar novidades, explorar possibilidades e movimentar projetos que estavam apenas no campo das ideias. No amor, uma aproximação descontraída ou uma mensagem inesperada despertará interesse, especialmente se desejar viver experiências diferentes sem criar tantas expectativas.
Na carreira, uma proposta criativa, um convite ou uma oportunidade de aprendizado poderá trazer entusiasmo e incentivar novos planos. A saúde se beneficiará de atividades físicas e momentos que renovem a disposição. Os amigos poderão sugerir passeios, viagens ou experiências que ajudem a sair da rotina.

Câncer — 8 de Copas

Ilustração do signo de Câncer sobre fundo azul-escuro. Ao centro, um grande olho amarelo com pupila roxa representa o corpo de um caranguejo, com garras roxas no topo e patas rosa nas laterais. A figura fica sobreposta a uma forma abstrata em tom lilás.
A saúde do canceriano pedirá atenção ao desgaste emocional e à necessidade de recuperar a motivação (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)
A carta “8 de Copas” mostra a possibilidade de perceber que determinada situação já não oferece a satisfação emocional que proporcionava anteriormente, despertando a necessidade de buscar novos caminhos. No amor, reconhecer que uma relação ou dinâmica precisa mudar será o primeiro passo para construir vínculos mais saudáveis, sem insistir apenas por medo de perder aquilo que foi vivido.
Na carreira, um projeto talvez deixe de fazer sentido ou desperte o desejo de explorar oportunidades mais alinhadas aos seus objetivos atuais. A saúde pedirá atenção ao desgaste emocional e à necessidade de recuperar a motivação. Os amigos tenderão a oferecer apoio durante uma fase de mudanças e ajudar você a compreender que seguir em frente também é uma forma de autocuidado.

Leão — Rei de Copas

Ilustração do signo de Leão sobre fundo azul-escuro. Ao centro, o rosto de um leão é composto por uma juba circular cor-de-rosa, orelhas amarelas e um focinho geométrico nas cores roxo e amarelo, sobreposto a um fundo com manchas na cor lilás.
Uma conversa sincera poderá fortalecer a confiança e ajudar o leonino a compreender sentimentos (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)
A carta “Rei de Copas” traz uma energia de maturidade emocional, sensibilidade e capacidade de lidar com situações delicadas sem perder o equilíbrio. No amor, uma conversa sincera poderá fortalecer a confiança e ajudar a compreender sentimentos que estavam sendo guardados, especialmente se houver disposição para ouvir sem julgar.
Na carreira, sua habilidade para mediar conflitos e compreender diferentes necessidades favorecerá negociações e relações profissionais. A saúde se beneficiará de momentos de tranquilidade e cuidados com o bem-estar emocional. Os amigos poderão procurar seus conselhos ou oferecer companhia em algo importante.

Virgem — 6 de Paus

Ilustração estilizada do signo de Virgem sobre um fundo azul-escuro. A imagem apresenta o rosto de uma jovem com cabelos roxos curtos, bochechas rosadas e olhos fechados, como se estivesse em meditação. Ela usa uma tiara rosa com pequenas hastes que sustentam uma lua crescente amarela e uma estrela. O rosto está sobreposto a formas abstratas na cor lilás.
Elogios, resultados positivos ou a conclusão de uma tarefa importante poderão colocar as habilidades do virginiano em evidência (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)
A carta “6 de Paus” anuncia um dia de reconhecimento, autoconfiança e possibilidades de conquistar resultados aguardados. No amor, sua segurança poderá despertar interesse e favorecer aproximações, mas será importante demonstrar atenção aos sentimentos da outra pessoa para não transformar a relação em uma disputa por protagonismo.
Na carreira, elogios, resultados positivos ou a conclusão de uma tarefa poderão colocar suas habilidades em evidência. A saúde se beneficiará de atividades que fortaleçam a disposição e a autoestima. Os amigos possivelmente irão celebrar suas conquistas ou procurar sua companhia para compartilhar boas notícias.

Libra — 3 de Paus

Ilustração do signo de Libra sobre fundo azul-escuro. No centro, uma balança traz uma estrutura rosa e amarela com pratos de cores diferentes — um roxo à esquerda e um amarelo à direita — equilibrados em uma haste. A ilustração fica sobre um fundo abstrato lilás.
A saúde do libriano se beneficiará de atividades que tragam movimento e renovem a disposição (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)
A carta “3 de Paus” anuncia um dia favorável para ampliar horizontes e perceber oportunidades que vão além da rotina habitual. No amor, conversas sobre o futuro poderão fortalecer uma relação. Se estiver solteiro(a), tenderá a se interessar por alguém de outra cidade ou que apresente uma maneira diferente de enxergar a vida.
Na carreira, projetos de expansão, contatos profissionais e possibilidades de aprendizado ganharão destaque, especialmente se houver disposição para investir em objetivos de longo prazo. A saúde se beneficiará de atividades que tragam movimento e renovem a disposição. Os amigos poderão apresentar ideias, convites ou experiências que despertem novos interesses.

Escorpião — 10 de Espadas

Ilustração do signo de Escorpião sobre fundo azul-escuro. No centro, o corpo do escorpião é cor-de-rosa com listras horizontais e traz um olho amarelo no topo. Ele possui garras rosa erguidas, patas laterais roxas e uma cauda curva apontada para a esquerda. O fundo tem uma forma abstrata lilás.
A saúde do escorpiano pedirá atenção ao cansaço acumulado e à recuperação das energias (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)
A carta “10 de Espadas” revela a possibilidade de perceber que uma situação desgastante chegou ao limite e que não merece tanto investimento emocional. No amor, insistir em discussões antigas ou esperar mudanças que nunca se concretizam provocará frustração, sendo importante reconhecer quais comportamentos precisam ser encerrados.
Na carreira, a conclusão de uma etapa ou a necessidade de abandonar uma estratégia trará desconforto, mas também permitirá que novos projetos sejam desenvolvidos com mais consciência. A saúde pedirá atenção ao cansaço acumulado e à recuperação das energias. Os amigos próximos poderão oferecer apoio e lembrar que deixar algo para trás não significa perder todas as possibilidades de felicidade.

Sagitário — O Enforcado

Ilustração do signo de Sagitário sobre fundo azul-escuro. Ao centro, um arco rosa está armado com uma flecha posicionada na vertical, apontando para cima. Pequenas estrelas roxas e uma mancha abstrata em tom lilás compõem o fundo da imagem.
A saúde do sagitariano pedirá atenção ao descanso e à tensão acumulada (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)
A carta “O Enforcado” mostra a necessidade de diminuir o ritmo e observar uma situação por outro ângulo antes de tomar uma decisão importante. No amor, a falta de respostas imediatas provocará impaciência, mas tentar acelerar uma aproximação ou cobrar definições talvez produza o efeito contrário ao desejado.
Na carreira, um projeto tenderá a exigir ajustes ou depender de decisões de terceiros, sendo melhor aproveitar esse intervalo para revisar detalhes e aperfeiçoar suas estratégias. A saúde pedirá atenção ao descanso e à tensão acumulada. Uma conversa com amigos trará uma perspectiva diferente sobre um problema que parecia impossível de resolver.

Capricórnio — Ás de Ouros

Ilustração do signo de Capricórnio sobre fundo azul-escuro. Ao centro, a cabeça de uma cabra nas cores amarelo, rosa e roxo, com dois chifres curvados voltados para cima e detalhes no topo da testa. A imagem possui uma mancha lilás fluida ao fundo.
Atitudes consistentes do capricorniano poderão demonstrar interesse de maneira mais significativa do que promessas (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)
A carta “Ás de Ouros” anuncia um dia favorável para oportunidades concretas, especialmente em assuntos relacionados ao trabalho, ao dinheiro e à construção de segurança. No amor, atitudes consistentes poderão demonstrar interesse de maneira mais significativa do que promessas. Se estiver em uma relação, será capaz de começar a planejar algo importante a dois.
Na carreira, uma proposta, um novo projeto ou uma possibilidade de aumentar os rendimentos merecerá atenção, principalmente se apresentar perspectivas de crescimento a longo prazo. A saúde se beneficiará da adoção de hábitos práticos e sustentáveis. Os amigos poderão compartilhar informações úteis ou apresentar contatos que contribuam para seus objetivos.

Aquário — 8 de Espadas

Ilustração do signo de Aquário sobre fundo azul-escuro. Ao centro, um jarro rosa com duas alças roxas e o desenho de um olho amarelo derrama água em faixas roxas e brancas. A ilustração traz pequenos detalhes de estrelas e formas abstratas em tom lilás ao fundo.
Uma situação aparentemente sem saída poderá apresentar alternativas se o aquariano mudar sua maneira de enxergá-la (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)
A carta “8 de Espadas” mostra que você pode estar se sentindo limitado(a) por dúvidas, inseguranças ou pensamentos que dificultam suas decisões. No amor, será importante evitar imaginar problemas antes de conversar abertamente sobre aquilo que está incomodando, pois algumas preocupações poderão ser alimentadas por interpretações equivocadas.
Na carreira, uma situação aparentemente sem saída apresentará alternativas quando você mudar sua maneira de enxergá-la ou aceitar a orientação de alguém mais experiente. A saúde pedirá cuidado com a ansiedade e o excesso de cobranças. Os amigos de confiança poderão ajudar a perceber possibilidades que estavam passando despercebidas.

Peixes — Ás de Paus

Ilustração do signo de Peixes sobre fundo azul-escuro. Dois peixes dispostos em formato circular nadam em direções opostas: o superior na cor roxa com detalhes amarelos e o inferior na cor rosa. Ambos possuem olhos em formato de estrela e estão sobre uma forma fluida lilás ao fundo.
Uma atração inesperada trará movimento à vida afetiva do pisciano (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)
A carta “Ás de Paus” desperta a vontade de começar algo novo, explorar ideias diferentes e recuperar o entusiasmo por projetos pessoais. No amor, uma atração inesperada trará movimento à vida afetiva, enquanto relações existentes encontrarão oportunidades para renovar a paixão e experimentar programas fora da rotina.
Na carreira, uma proposta criativa ou iniciativa própria tenderá a ganhar força, especialmente se você estiver disposto(a) a transformar inspiração em planejamento. A saúde se beneficiará de atividades que movimentem o corpo e renovem o ânimo. Os amigos poderão incentivar uma aventura, um passeio ou uma experiência que desperte novos interesses.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Três passeios com artesanato típico do ES
Do Bauernmalerei à arte Pataxó: conheça três passeios com artesanato típico do ES
Imagem de destaque
Como Jensen Huang foi de 'visionário da IA' à queda em desgraça por causa de decisões amorosas
Imagem de destaque
Amazônia queimando afeta a saúde e o bolso do Brasil inteiro, diz bióloga dedicada a combater o fogo na floresta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.