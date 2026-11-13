Sicoob inaugura com festa nova agência e café na Praia do Canto

Foi super prestigiada a abertura do Café Hall Sicoob, na noite de quarta-feira (11) na Praia do Canto. A festa, com produção de Stella Miranda e catering do Le Buffet, reuniu moradores, comerciantes e lideranças empresariais de todo o Espírito Santo para a inauguração de um novo conceito de agência financeira. O espaço de cinco andares é aberto a cooperados e ao público em geral, com cafeteria sob o comando do Empório Joaquim, restaurante, coworking e ambientes para reuniões, gravações e eventos.
O presidente do Sicoob Sul-Serrano, Cleto Venturim, anfitrião da noite, destacou as origens do Sistema Sicoob: "Sou filho de um produtor rural de Venda Nova, que era analfabeto, e era muito trabalhador, um homem de valores e que era entusiasta do cooperativismo. Viemos do interior, da roça mesmo, e sempre sonhamos em chegar aqui, na Praia do Canto, o bairro mais charmoso da cidade. Uma cooperativa lida com pessoas e estamos aqui para nos aproximar das pessoas da comunidade, para que todos possam participar deste movimento bacana que é a cooperação e o cooperativismo".
O presidente da Associação Comercial da Praia do Canto, Cesinha Saade, fez um agradecimento em nome da comunidade: "É uma honra receber vocês aqui, num espaço integrado com o bairro, para a comunidade usar e conhecer os serviços do Sicoob. Os moradores e comerciantes da região agora sabem que vocês estão aqui para nos ajudar".
Também estiveram presentes Nailson Dalla Bernadina, diretor-executivo do Sicoob Central ES; Carlos André Santos de Oliveira, diretor-executivo do Sistema OCB/ES; Idalberto Moro, presidente da Fecomércio; Thiago Santos, presidente do LIDE ES; Luciano Forrechi, secretário de governo da Prefeitura de Vitória; Otacílio Pedrinha, presidente da Associação de Moradores da Praia do Canto; Ilson Bozi, tradicional liderança empresarial com forte atuação no associativismo, além de moradores e comerciantes do bairro como Michele Carasso, José Henrique Neffa, Fernanda Nolasco, Regina Pagani, Dora Daher, Maíta Mota, Adriana Delmaestro e Dorion Soares, entre outros.
Momento de expansão
O novo Café Hall chega em um período de crescimento do Sicoob ES. O fechamento do terceiro trimestre de 2026 do sistema regional Sicoob ES reforça a trajetória de expansão: os ativos totais chegaram a R$ 43,1 bilhões, alta de 27,8% em relação ao mesmo período de 2025, acompanhados pelo aumento das operações de crédito e pela ampliação da base de cooperados, que ultrapassou 1,1 milhão. Já o patrimônio líquido, indicador que representa os recursos próprios da instituição e sua capacidade de sustentar o crescimento, saltou de R$ 6,2 bilhões para R$ 7,7 bilhões nos últimos 12 meses, com alta de 22,8%.
Ranking
Milanez & Milaneze entre as 200 maiores do ES
A Milanez & Milaneze está entre as 200 maiores empresas do Espírito Santo, segundo o Anuário IEL 200 Maiores e Melhores 2026. O reconhecimento evidencia a relevância da companhia para a economia capixaba e sua contribuição para o desenvolvimento de diferentes cadeias produtivas por meio da promoção de negócios, da atração de investimentos e da conexão entre mercados. A empresa realiza cinco importantes feiras de negócios em diferentes segmentos da economia: Mecshow, Wine South America, Modal Expo, Cachoeiro Stone Fair e Marmomac Brazil. No setor de rochas naturais, sua atuação ganha destaque pela contribuição ao fortalecimento da indústria capixaba e à projeção internacional da produção brasileira.
Campanha
Novembro Roxo
O Hospital Vitória Apart aderiu ao Novembro Roxo com uma programação especial de conscientização sobre a prematuridade. Entre as atividades estão uma oficina sensorial, nesta sexta-feira (13), e rodas de conversa nos dias 17 e 25, com a participação de ex-pacientes, familiares e profissionais da UTI Neonatal. A unidade também ganhou iluminação roxa para marcar a campanha.
Em São Paulo
Nos próximos dias, as empresárias capixabas Rubia e Rachel Menezes, da MZI Incorporadora, revelam a casa decorada de seu novo empreendimento de altíssimo padrão no Brooklin, um dos endereços mais desejados e valorizados da capital paulista. Com ambientação assinada pela renomada arquiteta capixaba Vivian Coser, a residência traduz uma estética apurada que harmoniza beleza, funcionalidade e máxima exclusividade.
Bem-estar
O Don Concept Lounge, espaço de beleza, cuidado e bem-estar de alto padrão localizado em Jardim Camburi, sob o comando da empresária Priscila Scheydegger, realizará nesta sexta-feira, 13 de novembro, um evento exclusivo para convidados que une beleza, arte e convivência. A programação conta com o *Davines Beauty Day*, focado na saúde capilar e liderado pelo especialista Dinho Scheidegger, e a experiência *Chandon Art*, de pintura personalizada de garrafas com a aquarelista Raquel Falk. A experiência se completa com as opções gastronômicas e o menu de drinks do Bistrô Don.
Agenda musical
Léo Lima prepara um fim de semana de agenda intensa. Na sexta-feira (13), o cantor comanda a animação na Wanted Pub, no coração da Praia do Canto. No sábado, o destino é São Gabriel da Palha, onde sobe ao palco do Prêmio Excelência in Foco. O sertanejo promete embalar as duas noites com sucessos de seu repertório e grandes hits nacionais.
Caminhada adiada
A Caminhada Enseada Mais Limpa, promovida pela Associação de Moradores, Empresários e Investidores da Enseada do Suá (AMEI-ES), com apoio da Grand Construtora, foi transferida para o próximo dia 28 de novembro. A ação seria realizada neste sábado (14), entretanto a organização precisou reprogramar o evento devido à previsão de chuva para os próximos dias.