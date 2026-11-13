Sicoob inaugura com festa nova agência e café na Praia do Canto

Foi super prestigiada a abertura do Café Hall Sicoob, na noite de quarta-feira (11) na Praia do Canto. A festa, com produção de Stella Miranda e catering do Le Buffet, reuniu moradores, comerciantes e lideranças empresariais de todo o Espírito Santo para a inauguração de um novo conceito de agência financeira. O espaço de cinco andares é aberto a cooperados e ao público em geral, com cafeteria sob o comando do Empório Joaquim, restaurante, coworking e ambientes para reuniões, gravações e eventos.





O presidente do Sicoob Sul-Serrano, Cleto Venturim, anfitrião da noite, destacou as origens do Sistema Sicoob: "Sou filho de um produtor rural de Venda Nova, que era analfabeto, e era muito trabalhador, um homem de valores e que era entusiasta do cooperativismo. Viemos do interior, da roça mesmo, e sempre sonhamos em chegar aqui, na Praia do Canto, o bairro mais charmoso da cidade. Uma cooperativa lida com pessoas e estamos aqui para nos aproximar das pessoas da comunidade, para que todos possam participar deste movimento bacana que é a cooperação e o cooperativismo".





O presidente da Associação Comercial da Praia do Canto, Cesinha Saade, fez um agradecimento em nome da comunidade: "É uma honra receber vocês aqui, num espaço integrado com o bairro, para a comunidade usar e conhecer os serviços do Sicoob. Os moradores e comerciantes da região agora sabem que vocês estão aqui para nos ajudar".





Também estiveram presentes Nailson Dalla Bernadina, diretor-executivo do Sicoob Central ES; Carlos André Santos de Oliveira, diretor-executivo do Sistema OCB/ES; Idalberto Moro, presidente da Fecomércio; Thiago Santos, presidente do LIDE ES; Luciano Forrechi, secretário de governo da Prefeitura de Vitória; Otacílio Pedrinha, presidente da Associação de Moradores da Praia do Canto; Ilson Bozi, tradicional liderança empresarial com forte atuação no associativismo, além de moradores e comerciantes do bairro como Michele Carasso, José Henrique Neffa, Fernanda Nolasco, Regina Pagani, Dora Daher, Maíta Mota, Adriana Delmaestro e Dorion Soares, entre outros.





Momento de expansão

O novo Café Hall chega em um período de crescimento do Sicoob ES. O fechamento do terceiro trimestre de 2026 do sistema regional Sicoob ES reforça a trajetória de expansão: os ativos totais chegaram a R$ 43,1 bilhões, alta de 27,8% em relação ao mesmo período de 2025, acompanhados pelo aumento das operações de crédito e pela ampliação da base de cooperados, que ultrapassou 1,1 milhão. Já o patrimônio líquido, indicador que representa os recursos próprios da instituição e sua capacidade de sustentar o crescimento, saltou de R$ 6,2 bilhões para R$ 7,7 bilhões nos últimos 12 meses, com alta de 22,8%.