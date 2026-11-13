ACS: quem protege quem cuida de nós?

A pesquisa, que reuniu informações de aproximadamente 3.800 trabalhadores de oito municípios nordestinos, em 2021 e 2023, revelou uma realidade preocupante. Cerca de 80% dos entrevistados percebiam a existência de violência urbana nos territórios em que atuavam, enquanto parcela expressiva relatava experiências pessoais ou familiares de agressões, violência armada e outros episódios graves. Não se trata, portanto, de um risco eventual ou abstrato, mas de uma realidade que acompanha esses profissionais durante o exercício de suas atividades.





Os dados também evidenciam que a violência não se limita aos espaços públicos. Os agentes comunitários frequentemente são os primeiros a tomar conhecimento de situações de violência doméstica, inclusive contra mulheres, crianças e pessoas vulneráveis. Embora ocupem posição privilegiada para identificar essas ocorrências, muitos não dispõem de treinamento adequado, canais institucionais seguros de encaminhamento ou protocolos claros sobre como agir sem colocar a própria integridade em risco.





É preciso compreender, entretanto, que os Agentes Comunitários de Saúde não são meros auxiliares administrativos ou profissionais incumbidos de preencher formulários. São a verdadeira porta de entrada do Sistema Único de Saúde. Conhecem cada canto deste país e, faça sol ou faça chuva, realizam visitas domiciliares em bairros urbanos e comunidades rurais, orientando famílias sobre a utilização dos serviços de saúde, cadastrando moradores, identificando gestantes, crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas, além de registrar nascimentos, óbitos e doenças de notificação compulsória. Por meio desse trabalho, fortalecem os vínculos de confiança entre a população e os serviços de saúde e permitem que o Poder Público conheça, com maior precisão, as necessidades mais prementes dos brasileiros, inclusive aquelas que dificilmente seriam identificadas por outros meios.