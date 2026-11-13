A arte dos bons encontros

Considero encontros portais. Há pessoas de quem saímos maiores, com mais fôlego, mais clareza, mais vontade de viver. E há encontros dos quais saímos encolhidos, ausentes de desejo, exaustos.





Jamais duvidei da força dos bons encontros. Aprendi e aprendo muito sobre o assunto lendo o filósofo holandês Baruch de Spinoza, que fez dessa experiência comum o centro da Ética, obra publicada após sua morte.





Para ele, cada coisa se esforça para uma espécie de autopreservação. Spinoza chamou isso de conatus, e explicou que esse esforço nunca se dá no vácuo. Somos sempre afetados por outros corpos e ideias, e cada afeto aumenta ou diminui nossa potência de agir.