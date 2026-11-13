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Aurê Aguiar

A arte dos bons encontros

No início, os encontros nos acontecem por acaso. A ética começa quando passamos a compreendê-los, percebendo o que temos em comum com aquilo que nos alegra

Publicado em 13 de Novembro de 2026 às 03:30

Públicado em 

13 nov 2026 às 03:30
Aurê Aguiar

Colunista

Aurê Aguiar Aurê Aguiar

Considero encontros portais. Há pessoas de quem saímos maiores, com mais fôlego, mais clareza, mais vontade de viver. E há encontros dos quais saímos encolhidos, ausentes de desejo, exaustos.


Jamais duvidei da força dos bons encontros. Aprendi e aprendo muito sobre o assunto lendo o filósofo holandês Baruch de Spinoza, que fez dessa experiência comum o centro da Ética, obra publicada após sua morte.


Para ele, cada coisa se esforça para uma espécie de autopreservação. Spinoza chamou isso de conatus, e explicou que esse esforço nunca se dá no vácuo. Somos sempre afetados por outros corpos e ideias, e cada afeto aumenta ou diminui nossa potência de agir.

Encontros presenciais e interesses em comum podem abrir espaço para novas conexões na vida adulta (Imagem: pics five | Shutterstock)
Bons encontros podem ampliar nossa disposição para viver, fortalecer vínculos e transformar a maneira como nos relacionamos com o mundo Crédito: Imagem: pics five | Shutterstock

A alegria é a passagem a uma perfeição maior; a tristeza, a uma menor. Passagem, não posse: a alegria é o instante em que a vida se expande. Efêmera, sim, como tudo real na vida. O amor é a alegria acompanhada da ideia de uma causa exterior.


O amor é uma ecologia do ser. Estar em estado de amor é aumentar a potência de vida de todos os seres. Parece complexo, mas é simples. Amor e alegria são vibrações que nos elevam.


Vale muito conhecer a escrita de Spinoza, principalmente em tempos de elasticidade ética e de felicidade ensinada em módulos. O filósofo viveu como polidor de lentes - semióticos e psicanalistas piram com isso – e recusou uma cátedra em Heidelberg para manter a liberdade de pensar.


Spinoza pagou caro por enxergar além, foi excomungado da comunidade judaica e morreu cedo, de pneumonia provavelmente causada pela inalação da sílica das lentes que ele polia. Lentes para expandir a visão de outros.

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Quando nos expomos aos maus encontros, carregamos no peito e nos ombros uma tristeza pesada. Tem quem lucre com ela. Ir ao encontro do que te entristece parece algo que só os tolos fazem, mas há razões, e muitas não são óbvias. Todo corpo é político e fala por si.


Relações baseadas em competição são mesmo entristecedoras. Quanto menor a potência de um, maior o controle do outro. Escolher bons encontros, ainda que seja apenas consigo, é um antídoto contra relações venenosas.

No início, os encontros nos acontecem por acaso. A ética começa quando passamos a compreendê-los, percebendo o que temos em comum com aquilo que nos alegra. Um afeto compreendido deixa de ser paixão e se torna ação. Agir no amor é proporcionar bons encontros.

Aurê Aguiar

Aurê Aguiar Aurê Aguiar

É jornalista e escritora, escreve quinzenalmente a coluna Sextas Crônicas

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