Paz é com Z, Brasil é com S e estudar história é urgente

Noel Rosa e Orestes Barbosa fizeram da lei de Comte um samba, Positivismo, que fala sobre uma amada que desprezou essa lei. Décadas depois, Jards Macalé batizou um disco de "Amor, Ordem & Progresso" e abraçou a campanha para incluir o amor no lema da bandeira.

O amor como princípio ético de convivência me seduz muito. Voltemos à bandeira e sua história. O verde e o amarelo vieram das casas de Bragança e de Habsburgo, de Pedro I e Leopoldina, ainda que o decreto de Dom Pedro, de 1822, já falasse em verde de primavera e amarelo de ouro. E ouro não era metáfora. Foi das Minas Gerais que saíram o ouro e os diamantes que sustentaram a Coroa no século XVIII, e é de lá que ainda brotam topázios, turmalinas e águas-marinhas.

Em 2003, o deputado Chico Alencar propôs incluir amor no lema da bandeira; o projeto foi desarquivado três vezes e reapresentado em 2025. A insistência tem razão de ser: ordem sem afeto vira autoritarismo, e progresso sem afeto resulta em exclusão. Por aqui, gostamos de ouro e florestas compatíveis.

Esta crônica é uma ode ao povo brasileiro, que fala português, que faz do improviso arte, da mistura identidade e da dor canção. Devolver o amor ao lema da bandeira é reconhecer o que a maioria de nós já pratica: amor como princípio, ordem como base, progresso como fim. É fazendo valer essa escolha da maioria que a paz deixa de ser ausência de conflito e passa a ser presença de cuidado.

Sou muito grata por ser absolutamente inspirada por essa brasilidade que me invade corpo e alma. Um dos grandes amores desta minha vida, saborosa e farta, é Milton Nascimento, que acabou de completar 84 anos. Só os muitos abençoados têm dupla cidadania brasileira. Sou uma mineira-capixaba com muito orgulho e, imagino, que Milton, como carioca-mineiro, também sinta o mesmo amor intenso por esse Brasil com S de sofisticado, muito complexo e metafórico por natureza. Como diria Adélia Prado, o amor é um sentimento de luxo. A ironia é que ele está disponível a todos e, ainda assim, é raríssimo.