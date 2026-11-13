Amazônia queimando afeta a saúde e o bolso do Brasil inteiro, diz bióloga dedicada a combater o fogo na floresta

Onde um leigo enxerga floresta queimada, Berenguer enxerga outras dimensões, como a quantidade de gases de efeito estufa emitidos e a perda irremediável de biodiversidade Marizilda Cruppe/Rede Amazônia Sustentável

Erika Berenguer está rouca. A tosse constante ao longo da entrevista vem de inspirar a combustão da floresta que move sua carreira de bióloga desde cedo.

Ainda menina, conheceu a Amazônia pelos livros das expedições do explorador francês Jacques Cousteau, folheando imagens de antas, tamanduás, botos cor-de-rosa e outros bichos estranhos que a encantaram — e fincaram a região em seu horizonte futuro.

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"Eu sempre soube que iria trabalhar na Amazônia ", diz a carioca radicada em Oxford, no Reino Unido, que todo ano passa longas temporadas fazendo trabalho de campo no Baixo Tapajós, no Pará.

Berenguer, 43 anos, é pesquisadora das universidades de Oxford e de Lancaster e uma das coordenadoras da Rede Amazônia Sustentável, organização que reúne pesquisadores e instituições do Brasil e do exterior.

No fim de outubro, a fumaça escurecia o céu quando ela aterrissou em Santarém, no Pará. Era a semana depois do segundo turno e da reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Ao longo daquele mês, o salto de 140% de queimadas na Amazônia na comparação com outubro de 2025 havia gerado comoção, protestos, e fora incorporado como assunto na corrida presidencial.

É a mesma Amazônia que sediou em Belém no ano passado a Cúpula do Clima das Nações Unidas — que agora está sendo realizada, até 20 de novembro, em Antália, na Turquia, sede da COP31.

Este é o terceiro El Niño cujos efeitos Berenguer acompanha na região, após os de 2015 e 2023. O fenômeno climático começou a se estabelecer em junho e pode se agravar nos próximos meses. Ele tende a aumentar as temperaturas e secas na Amazônia, dando combustível para queimadas. Embora incêndios florestais estejam cada vez mais frequentes, nem por isso ela se sente mais "casca-grossa".

"Toda vez que você vê a floresta queimando, como alguém que dedicou a carreira a trabalhar com ela... É como se uma parte da sua identidade queimasse junto", diz Berenguer.

"Dá uma tristeza muito profunda, como perder uma parte do seu próprio ser, ao ver isso sendo destruído. Dá também uma sensação de impotência por gerar tantos dados, dar tantas entrevistas, fazer tantas reuniões com tomadores de decisões, e ainda ver a floresta queimando."

Entretanto, ela sabe da importância de não parar — porque, alerta, "o futuro vai ser pior". Com o acentuamento das mudanças climáticas , cientistas preveem que a floresta vai ficar mais seca e mais inflamável.

"Não é sobre esperança. É sobre ação, mão na massa e investimento contínuo", defende.

Corrida para chegar antes do fogo

Há 16 anos, Berenguer e outros pesquisadores monitoram cerca de 30 áreas dentro da Floresta Nacional do Tapajós (Flona Tapajós), alojados em uma base de pesquisa no município de Belterra, perto de Santarém. Desde que chegou, a bióloga está numa corrida contra o tempo para alcançar essas áreas antes do fogo.

"Estamos tentando medir as áreas que pesquisamos antes que elas queimem, para poder comparar antes e depois", explica ela, que conversou com a BBC News Brasil por videochamada da base de pesquisa, onde ficará até o Natal.

Berenguer diz que os efeitos deste Super El Niño , ao menos por enquanto, ainda não são tão graves quanto os incêndios que vieram na esteira do fenômeno em 2023/2024 e 2015/2016.

Bióloga defende que prevenção ao fogo seja um trabalho contínuo, e não apenas emergencial Arquivo pessoal

Desta vez, ela elogia o contingente de brigadistas e voluntários de comunidades tradicionais atuando para combater incêndios. O governo federal prevê uma mobilização de 4.410 brigadistas do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) para responder aos impactos do El Niño.

"O investimento feito neste ano foi recorde, mas ainda assim está muito aquém do que precisamos para evitar que a Amazônia continue queimando a cada seca extrema", considera a bióloga.

Para ela, é fundamental que o fogo deixe de ser visto como emergência.

"Precisamos preparar o time do Antropoceno , do Piroceno , da era do fogo", afirma, fazendo referência a correntes científicas que propõem que estaríamos vivendo uma era geológica definida pelo impacto das ações do homem (Antropoceno) — e que após a perda de controle sobre o fogo, este passou a ser uma força global que redesenha o planeta (Piroceno).

"Não é todo ano que tudo vai queimar e que vai ser um Deus nos acuda. Mas precisamos de investimentos contínuos na preparação de equipes, equipamentos e estruturas para lidar com os incêndios. Porque eles são cada vez mais fortes e cada vez mais frequentes."

Quanto mais desmatamento, mais fogo

Em outubro, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) detectou 12.457 focos de fogo no Pará, o maior número para aquele mês desde o início da série histórica em 1998. Foi o Estado mais atingido por incêndios no país.

Em meio à corrida presidencial, opositores de Lula culparam seu governo pelo aumento das queimadas na Amazônia. Mas, segundo Berenguer, os incêndios vêm aumentando principalmente por causa das mudanças climáticas e da degradação da floresta, e ganham ainda mais força com o El Niño, que em 2024 ocasionou um recorde de incêndios florestais na região.

Os efeitos do atual El Niño ainda estão em curso e podem se agravar, mas Berenguer diz que as queimadas estariam muito piores se o desmatamento e a degradação da floresta tivessem seguido o curso de aumento do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)

Segundo dados do Inpe, a taxa de desmatamento na Amazônia Legal aumentou nos três primeiros anos do governo Bolsonaro (+34% em 2019; +7% em 2020; + 20% em 2021) e diminuiu no último (-11%), em 2022. Desde então, vem baixando ano a ano.

No mês das últimas eleições presidenciais, o Inpe divulgou que a Amazônia teve seu menor índice de desmatamento desde 1988: entre agosto de 2025 e julho de 2026, foram 3.335 quilômetros quadrados desmatados, 41,8% a menos que no ano anterior.

"Do último ano do governo Bolsonaro até esse último ano do governo Lula, houve uma queda de mais de 70% nas taxas de desmatamento. E quanto mais desmatamento, mais fogo na região", explica.

"Se não tivéssemos tido a menor taxa de desmatamento da história do país nesse último ano, a situação na Amazônia estaria muito pior do que está."

Na abertura da COP31, na quarta-feira (11/11), Lula reafirmou o compromisso do governo brasileiro de acabar com o desmatamento e novamente pediu que haja uma cooperação internacional para a preservação da Amazônia.

"A colaboração de países parceiros evidencia que a ação global pode ter importante impacto local", afirmou.

'A Amazônia historicamente não queima'

O uso criminoso do fogo, ou com motivação política, é parte do problema. Mas teria de haver "incendiário demais" para dar conta de mais de 12 mil focos de fogo no Pará, diz a cientista.

Berenguer destaca que, na Amazônia, o fogo é amplamente usado em áreas rurais para o manejo do solo , mas esta tradição está saindo de controle.

"O problema é que cada vez mais esse fogo — seja do roçado, da pastagem, ou das áreas desmatadas — consegue escapar para dentro da floresta", explica Berenguer.

Isso não acontecia antigamente.

"A Amazônia é um bioma que historicamente não queima. Ele não evoluiu com o fogo, porque é úmido. Os [moradores] locais dizem que a floresta era um aceiro natural. Era tão úmida que bloqueava o fogo. Quando chegava, não conseguia se propagar", conta Berenguer.

"Com as mudanças climáticas, esse aceiro natural parou de existir."

Um aceiro é uma faixa de terra capinada ao redor de matas ou pastagens para impedir o alastramento de fogo. Na Amazônia, entretanto, essa barreira não era imposta por áreas livres de vegetação, mas sim pelo denso "tapete" da floresta: a serrapilheira. A camada de matéria orgânica que cobre o chão da floresta protege a umidade do solo, abriga sua macrofauna (os pequenos invertebrados que vivem no solo, como minhocas, formigas e cupins) e recicla nutrientes.

Entretanto, a combinação de uma série de fatores está levando a serrapilheira a secar — como a degradação das florestas, que abre clareiras para sol e vento entrarem; o aquecimento gerado pelas mudanças climáticas; e a redução das chuvas no entorno de grandes áreas desmatadas. E o El Niño agrava o quadro, trazendo mais calor e mais seca para a Amazônia.

Assim, a serrapilheira tem deixado de ser uma barreira protetora, e passou a agir como um combustível que se entranha pela floresta.

"A floresta era muito úmida, mas deixou de ser. Em anos de seca extrema, o fogo chega à floresta e consegue continuar se propagando."

'Perda irremediável'

A bióloga carioca Erika Berenguer diz que 'sempre soube' que trabalharia com a Amazônia Arquivo pessoal

Na Flona Tapajós — unidade de conservação criada em 1974, quando a BR-163 foi aberta —, o grupo de pesquisadores monitora áreas em diferentes estágios de conservação.

Algumas já passaram por múltiplos incêndios; outras já tiveram extração seletiva de madeira; e outras são florestas que nunca tiveram distúrbios causados pelo ser humano. Mesmo essas estão sucumbindo a incêndios.

Onde um leigo enxerga floresta queimada, Berenguer enxerga muitas camadas além: sabe da quantidade de gases de efeito estufa sendo emitidos, das inúmeras funções e processos ecológicos erodidos no incêndio, da perda irremediável de biodiversidade.

Em última instância, vê com preocupação o futuro — que vai ser diferente "do que a gente imagina como essa grande Floresta Amazônica".

"Nossos estudos mostram que, mesmo 30 anos após os incêndios, as florestas têm 25% a menos de estoque de carbono e uma biodiversidade significativamente diferente", afirma.

"As árvores da Amazônia têm um crescimento muito lento. Há espécies que levaram 800 anos para chegar a 30 cm de rodo [circunferência]. Então, estamos falando de um processo de centenas de anos para recuperação. Isso se não houvesse qualquer outro distúrbio."

"Por exemplo, sem a interferência das mudanças climáticas. O que é impossível."

Segue-se um silêncio desolador ecoando essas centenas de anos, esse cenário de caminho sem volta.

Mas, então, ela destaca: essa floresta modificada é bem melhor do que nada.

"Mesmo essas florestas extremamente degradadas que a gente vem medindo há quase 20 anos ainda têm muito mais valor de conservação — ou seja, para mitigar as mudanças climáticas e a perda de biodiversidade — do que áreas sem floresta, como pastagens e campos de agricultura", pontua.

Ela lembra de uma pesquisa de 2021 indicando que, para 83% dos brasileiros, a Amazônia é parte da identidade nacional. O levantamento foi realizado pelo PoderData a pedido do Instituto Clima e Sociedade.

Ainda assim, na opinião da bióloga, a região parece uma realidade distante para quem não mora lá — mas afeta a vida no resto do Brasil, com impacto sobre as chuvas, a produtividade agrícola e o preço dos alimentos.

"Ainda falhamos em conectar o que acontece na Amazônia com o que acontece no resto do país, e como isso afeta diretamente a nossa saúde e o nosso bolso", diz Berenguer.

*Colaborou Mariana Alvim, da BBC News Brasil em São Paulo

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