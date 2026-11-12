Usuários relatam falhas no Outlook e no Teams nesta quinta-feira (12)

SÃO PAULO - Usuários do Outlook, serviço de e-mail da Microsoft, e do Teams relataram dificuldades de acesso às contas nesta quinta-feira (12). As reclamações incluem problemas para fazer login e mensagens de erro.





Relatos publicados nas redes sociais apontam dificuldades de acesso ao serviço, inclusive no Brasil. O site Downdetector, que monitora reclamações sobre plataformas digitais, também publicou um alerta sobre a instabilidade.





Em sua página de monitoramento de serviços, a Microsoft confirmou uma instabilidade no Exchange Online, plataforma de e-mails corporativos integrada ao Microsoft 365. Segundo a empresa, foram identificados erros de conectividade em parte da infraestrutura responsável por receber e processar solicitações de acesso.





O problema pode impedir usuários de acessar suas caixas de entrada por diferentes meios, incluindo a versão web do Outlook. A Microsoft afirmou que analisa registros de rede para investigar a origem das falhas.





Segundo a empresa, sua equipe suspendeu todas as implantações de sistemas e está desviando tráfego adicional da infraestrutura afetada. Também está reiniciando os servidores afetados para colocá-los de volta em operação.





Em publicação na rede social X, a Microsoft afirmou inicialmente que investigava problemas de acesso ao Exchange Online nas Américas, mas depois reconheceu que a instabilidade poderia afetar usuários do Microsoft 365 em qualquer região do mundo.

Segundo a Microsoft, medidas automatizadas de recuperação começaram a reduzir o impacto da falha, embora a investigação sobre o problema continuasse.





"Outlook" e "Microsoft" estavam entre os termos mais citados no X (ex-Twitter) na tarde desta quinta (12). O impacto da falha da tecnologia na rotina de escritórios ao redor do mundo era o assunto mais abordado.





A OpenAI disse que está investigando um problema com os conectores da Microsoft. Por causa dele, novas conexões podem não funcionar e as ferramentas não estão operando como deveriam.





A Anthropic disse ter identificado um problema em um fornecedor externo que afeta seu conector do Microsoft 365.