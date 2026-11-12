Chef do ES lança menu completo de almoço inspirado na merenda escolar

A alimentação escolar serviu de inspiração para o chef e pesquisador Murilo Góes, que também é jurado do programa Que Apetite!, da TV Gazeta, em seu mais novo projeto, o Restaurante do Tio da Merenda. Servido uma vez por semana, em formato semelhante ao dos refeitórios de escola, o almoço é novidade em Vila Velha e vem completo, montado na bandeja com entrada, bebida, prato principal e sobremesa (R$ 79).
A sede do "bandejão" é a cozinha experimental comandada por Murilo na Praia da Costa, a Macunaíma, e terá dois menus diferentes a cada sexta-feira, sempre das 11h30 às 14h30. Uma das opções desta semana (13 de novembro), será composta de salada de alface com maxixe e picles de cebola + baião de dois com pirão de leite + refresco de goiaba + cajuzinho de castanha de caju com especiarias.
Nas semanas seguintes, a dupla arroz e feijão poderá ter como companhia carne de panela desfiada e purê de abóbora ou picadinho de carne com vermute de jabuticaba e farofa de pipoca com dendê. Maionese de batata e salpicão de caju estão previstas como entrada, e cocada de forno como sobremesa.
A ideia do almoço-merenda surgiu durante pesquisas de doutorado que aproximaram Murilo das cozinhas escolares e de talentosas merendeiras. “A alimentação escolar tem muito a ensinar sobre como escolher ingredientes, planejar cardápios e cuidar daquilo que colocamos no prato", comenta. A Macunaíma fica na Rua Dr. Jairo de Matos Pereira, 319. Mais informações: @macunaima.cozinha.
O restaurante Soeta, comandado pelos chefs Bárbara Verzola e Pablo Pavón, acaba de lançar um menu-degustação inspirado na nova estação. Com seis etapas, o Menu Primavera é servido de terça a sábado, no jantar, a R$ 288 por pessoa (bebidas e taxa de serviço à parte).
A refeição começa com lagosta, creme de amêndoas, uvas verdes e bifum, seguida por uma outra entrada, a casquinha de siri com espuma de coentro. A sequência inclui ainda kebab de cordeiro, molho de iogurte, pepino e hortelã; nhoque de batata com funghi e presunto parma; e atum com teriyaki, espaguete de palmito e berinjela com missô e mel.
A sobremesa é a panna cotta de coco com crocante de gergelim e salada de frutas amarelas. Rua Desembargador Sampaio, 332, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @soetarestaurante.
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