Chef do ES lança menu completo de almoço inspirado na merenda escolar

A alimentação escolar serviu de inspiração para o chef e pesquisador Murilo Góes, que também é jurado do programa Que Apetite!, da TV Gazeta, em seu mais novo projeto, o Restaurante do Tio da Merenda. Servido uma vez por semana, em formato semelhante ao dos refeitórios de escola, o almoço é novidade em Vila Velha e vem completo, montado na bandeja com entrada, bebida, prato principal e sobremesa (R$ 79).





A sede do "bandejão" é a cozinha experimental comandada por Murilo na Praia da Costa, a Macunaíma, e terá dois menus diferentes a cada sexta-feira, sempre das 11h30 às 14h30. Uma das opções desta semana (13 de novembro), será composta de salada de alface com maxixe e picles de cebola + baião de dois com pirão de leite + refresco de goiaba + cajuzinho de castanha de caju com especiarias.