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Pitadas

Chef do ES lança menu completo de almoço inspirado na merenda escolar

Restaurante do Tio da Merenda é o novo projeto de Murilo Góes na Macunaíma Cozinha Experimental. Veja também: menu de primavera do Soeta e aniversário da 101 Brasa Burger
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 12 de Novembro de 2026 às 19:08

Restaurante do Tio da Merenda, projeto da Macunaíma Cozinha Experimental, do chef Murilo Góes
O Restaurante do Tio da Merenda é inspirado na alimentação escolar. Foto: Olivier Schochlin

A alimentação escolar serviu de inspiração para o chef e pesquisador Murilo Góes, que também é jurado do programa Que Apetite!, da TV Gazeta, em seu mais novo projeto, o Restaurante do Tio da Merenda. Servido uma vez por semana, em formato semelhante ao dos refeitórios de escola, o almoço é novidade em Vila Velha e vem completo, montado na bandeja com entrada, bebida, prato principal e sobremesa (R$ 79). 


A sede do "bandejão" é a cozinha experimental comandada por Murilo na Praia da Costa, a Macunaíma, e terá dois menus diferentes a cada sexta-feira, sempre das 11h30 às 14h30. Uma das opções desta semana (13 de novembro), será composta de salada de alface com maxixe e picles de cebola + baião de dois com pirão de leite + refresco de goiaba + cajuzinho de castanha de caju com especiarias. 

Restaurante do Tio da Merenda, projeto de Murilo Góes para Macunaíma Cozinha Experimental, em Vila Velha
Baião de dois com pirão de leite: destaque no menu desta sexta-feira (13). Foto: Olivier Schochlin

Nas semanas seguintes, a dupla arroz e feijão poderá ter como companhia carne de panela desfiada e purê de abóbora ou picadinho de carne com vermute de jabuticaba e farofa de pipoca com dendê. Maionese de batata e salpicão de caju estão previstas como entrada, e cocada de forno como sobremesa. 


A ideia do almoço-merenda surgiu durante pesquisas de doutorado que aproximaram Murilo das cozinhas escolares e de talentosas merendeiras. “A alimentação escolar tem muito a ensinar sobre como escolher ingredientes, planejar cardápios e cuidar daquilo que colocamos no prato", comenta. A Macunaíma fica na Rua Dr. Jairo de Matos Pereira, 319. Mais informações: @macunaima.cozinha.   

Menu-degustação inspirado na primavera

O restaurante Soeta, comandado pelos chefs Bárbara Verzola e Pablo Pavón, acaba de lançar um menu-degustação inspirado na nova estação. Com seis etapas, o Menu Primavera é servido de terça a sábado, no jantar, a R$ 288 por pessoa (bebidas e taxa de serviço à parte). 


A refeição começa com lagosta, creme de amêndoas, uvas verdes e bifum, seguida por uma outra entrada, a casquinha de siri com espuma de coentro. A sequência inclui ainda kebab de cordeiro, molho de iogurte, pepino e hortelã; nhoque de batata com funghi e presunto parma; e atum com teriyaki, espaguete de palmito e berinjela com missô e mel. 

Atum com molho teriyaki do menu de primavera no restaurante Soeta
O atum ao teriyaki é prato principal do Menu Primavera. Foto: Estevão Ribeiro

A sobremesa é a panna cotta de coco com crocante de gergelim e salada de frutas amarelas. Rua Desembargador Sampaio, 332, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @soetarestaurante.   

Em Vila Velha

Aniversário com churrascada especial

De 13 a 15 de novembro, a 101 Brasa Burger, em Vila Velha, vai comemorar seu aniversário de 11 anos com evento e promoções especiais. Uma das ações, marcada para domingo, das 11h às 16h, é a churrascada de um boi inteiro no formato 'open food', com carne à vontade e acompanhamentos (arroz, linguiça, vinagrete e farofa), a R$ 99 por pessoa (bebidas à parte). Na sexta (13), o destaque é a promoção de chope Bigstep, que sairá de R$ 15 por R$ 11 (500ml), das 19h à meia-noite. O sábado terá cortesia: nesse dia, todos os sanduíches serão servidos com adicional de fritas grátis. Rua Açucena, 101, Jardim Asteca. Mais informações: @101brasaburger

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