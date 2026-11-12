Com trio brasileiro, Libertadores já tem 22 times classificados para 2027

A final da Libertadores de 2026 ainda será disputada entre Palmeiras e Estudiantes, no dia 28 de novembro, mas a edição do ano que vem já começa a ganhar forma. Ao todo, 22 times já conquistaram vaga na edição de 2027. São três brasileiros até o momento: Palmeiras, Flamengo e Grêmio. O último deles, no entanto, só jogará o torneio se não for rebaixado no Brasileirão, é o atual 18° colocado.

Uma série de times conseguiu vaga nos últimos dias. Além do Grêmio, equipes como Boca Juniors (Argentina), Rosario Central (Argentina), Argentinos Juniors (Argentina), Atlético Nacional (Colômbia), Colo-Colo (Chile), Universitario (Peru), Universidad Católica (Equador), Macará (Equador), Always Ready (Bolívia), Bolívar (Bolívia) e Deportivo La Guaira (Venezuela) se classificaram do último final de semana para cá.

O Brasil pode ter até nove times classificados para a Libertadores do ano que vem. Para isso acontecer, o Palmeiras precisa vencer a Libertadores, o Atlético-MG conquistar a Sul-Americana e ficar no G6 ou em um eventual G7. Assim, gerariam mais duas vagas na tabela do Brasileirão, além da vaga já conquistada pelo Grêmio, que será repassada a outro clube brasileiro se os gaúchos caírem.

Neste momento, sem as finais continentais disputadas, estariam na Libertadores via Brasileiro Cruzeiro, Fluminense, Athletico e Bahia, além de Flamengo, Palmeiras e Grêmio, que já conquistaram suas vagas.

Times classificados

Flamengo (Brasil)

Palmeiras (Brasil)

Grêmio (Brasil)*

Belgrano (Argentina)

Boca Juniors (Argentina)

Rosario Central (Argentina)

Argentinos Juniors (Argentina)

Júnior Barranquilla (Colômbia)

Atlético Nacional (Colômbia)

Independiente del Valle (Equador)

Macará (Equador)

Universidad Católica (Equador)

Colo-Colo (Chile)

Olimpia (Paraguai)

Alianza Lima (Peru)

Universitario (Peru)

Bolívar (Bolívia)

Always Ready (Bolívia)

Carabobo (Venezuela)

Deportivo Táchira (Venezuela)

Metropolitanos (Venezuela)

Deportivo La Guaira (Venezuela)