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Futebol

Com trio brasileiro, Libertadores já tem 22 times classificados para 2027

Tricolor gaúcho só jogará o torneio se não for rebaixado no Brasileirão

Publicado em 12 de Novembro de 2026 às 19:00

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 nov 2026 às 19:00
Com trio brasileiro, Libertadores já tem 22 times classificados para 2027
Com trio brasileiro, Libertadores já tem 22 times classificados para 2027 Agif/Folhapress; Fotoarena/Folhapress
A final da Libertadores de 2026 ainda será disputada entre Palmeiras e Estudiantes, no dia 28 de novembro, mas a edição do ano que vem já começa a ganhar forma. Ao todo, 22 times já conquistaram vaga na edição de 2027. São três brasileiros até o momento: Palmeiras, Flamengo e Grêmio. O último deles, no entanto, só jogará o torneio se não for rebaixado no Brasileirão, é o atual 18° colocado.
Uma série de times conseguiu vaga nos últimos dias. Além do Grêmio, equipes como Boca Juniors (Argentina), Rosario Central (Argentina), Argentinos Juniors (Argentina), Atlético Nacional (Colômbia), Colo-Colo (Chile), Universitario (Peru), Universidad Católica (Equador), Macará (Equador), Always Ready (Bolívia), Bolívar (Bolívia) e Deportivo La Guaira (Venezuela) se classificaram do último final de semana para cá.
O Brasil pode ter até nove times classificados para a Libertadores do ano que vem. Para isso acontecer, o Palmeiras precisa vencer a Libertadores, o Atlético-MG conquistar a Sul-Americana e ficar no G6 ou em um eventual G7. Assim, gerariam mais duas vagas na tabela do Brasileirão, além da vaga já conquistada pelo Grêmio, que será repassada a outro clube brasileiro se os gaúchos caírem.
Neste momento, sem as finais continentais disputadas, estariam na Libertadores via Brasileiro Cruzeiro, Fluminense, Athletico e Bahia, além de Flamengo, Palmeiras e Grêmio, que já conquistaram suas vagas.
Times classificados
Flamengo (Brasil)
Palmeiras (Brasil)
Grêmio (Brasil)*
Belgrano (Argentina)
Boca Juniors (Argentina)
Rosario Central (Argentina)
Argentinos Juniors (Argentina)
Júnior Barranquilla (Colômbia)
Atlético Nacional (Colômbia)
Independiente del Valle (Equador)
Macará (Equador)
Universidad Católica (Equador)
Colo-Colo (Chile)
Olimpia (Paraguai)
Alianza Lima (Peru)
Universitario (Peru)
Bolívar (Bolívia)
Always Ready (Bolívia)
Carabobo (Venezuela)
Deportivo Táchira (Venezuela)
Metropolitanos (Venezuela)
Deportivo La Guaira (Venezuela)
* Não jogará o torneio se for rebaixado no Brasileirão
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