Argentina renova contrato com técnico Lionel Scaloni até 2030

Lionel Scaloni renovou seu contrato com a seleção argentina até 2030, anunciou nesta quinta-feira o presidente da AFA (Associação do Futebol Argentino), Claudio Tapia. Ele anunciou a renovação antes de uma entrevista coletiva do treinador nesta quinta-feira (12). Após o anúncio do dirigente, Scaloni celebrou a ampliação do vínculo mesmo após viver um momento delicado em decorrência da morte da sua mãe.

Quero agradecer ao presidente e à AFA pelo esforço para que isso possa ser realizado. Estou feliz, embora não sejam momentos fáceis para a família. Isso me preenche, era isso que todos nós queríamos. Somos iguais desde o primeiro dia, com o mesmo entusiasmo, o mesmo desejo de sempre. Caso contrário, seria impossível estar aqui. Lionel Scaloni

Scaloni comanda a seleção principal desde 2018. Em 105 partidas, ele soma 81 vitórias, 14 empates e dez derrotas.

O técnico conquistou a Copa do Mundo de 2022 com a Argentina. A equipe derrotou a França na final, no Qatar, e encerrou um jejum de 36 anos sem o título.

O treinador também venceu duas edições da Copa América, em 2021 e 2024. Em 2022, conquistou a Finalíssima, torneio entre campeões continentais, contra a Itália.

Os próximos desafios do treinador sob o comando da seleção são nesta Data Fifa. nesta sexta-feira (13), a Argentina recebe o Uruguai, às 20h (de Brasília). Na próxima terça-feira, a Albiceleste encara a Costa Rica no mesmo horário. Ambos os jogos serão em solo argentino.

Carreira e últimos jogos

Scaloni começou a carreira de técnico em 2016, um ano após se aposentar como jogador. Ele trabalhou como auxiliar de Jorge Sampaoli no Sevilla e depois na seleção argentina.

Em 2018, Scaloni assumiu o comando da seleção sub-20 da Argentina. Após seis jogos, passou à equipe principal, com a demissão de Sampaoli.

Os últimos jogos da Argentina foram amistosos em outubro. A equipe venceu Burkina Faso (7 a 0) e Benim (3 a 0).