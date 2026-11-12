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Argentina renova contrato com técnico Lionel Scaloni até 2030

Treinador celebrou a ampliação do vínculo mesmo após viver um momento delicado em decorrência da morte da sua mãe.

Publicado em 12 de Novembro de 2026 às 18:50

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 nov 2026 às 18:50
Lionel Scaloni, técnico campeão com a Argentina na Copa do Mundo do Catar
Lionel Scaloni, técnico campeão com a Argentina na Copa do Mundo do Catar Fifa/Divulgação
Lionel Scaloni renovou seu contrato com a seleção argentina até 2030, anunciou nesta quinta-feira o presidente da AFA (Associação do Futebol Argentino), Claudio Tapia. Ele anunciou a renovação antes de uma entrevista coletiva do treinador nesta quinta-feira (12). Após o anúncio do dirigente, Scaloni celebrou a ampliação do vínculo mesmo após viver um momento delicado em decorrência da morte da sua mãe.
Quero agradecer ao presidente e à AFA pelo esforço para que isso possa ser realizado. Estou feliz, embora não sejam momentos fáceis para a família. Isso me preenche, era isso que todos nós queríamos. Somos iguais desde o primeiro dia, com o mesmo entusiasmo, o mesmo desejo de sempre. Caso contrário, seria impossível estar aqui. Lionel Scaloni
Scaloni comanda a seleção principal desde 2018. Em 105 partidas, ele soma 81 vitórias, 14 empates e dez derrotas.
O técnico conquistou a Copa do Mundo de 2022 com a Argentina. A equipe derrotou a França na final, no Qatar, e encerrou um jejum de 36 anos sem o título.
O treinador também venceu duas edições da Copa América, em 2021 e 2024. Em 2022, conquistou a Finalíssima, torneio entre campeões continentais, contra a Itália.
Os próximos desafios do treinador sob o comando da seleção são nesta Data Fifa. nesta sexta-feira (13), a Argentina recebe o Uruguai, às 20h (de Brasília). Na próxima terça-feira, a Albiceleste encara a Costa Rica no mesmo horário. Ambos os jogos serão em solo argentino.
Carreira e últimos jogos
Scaloni começou a carreira de técnico em 2016, um ano após se aposentar como jogador. Ele trabalhou como auxiliar de Jorge Sampaoli no Sevilla e depois na seleção argentina.
Em 2018, Scaloni assumiu o comando da seleção sub-20 da Argentina. Após seis jogos, passou à equipe principal, com a demissão de Sampaoli.
Os últimos jogos da Argentina foram amistosos em outubro. A equipe venceu Burkina Faso (7 a 0) e Benim (3 a 0).
A partida contra Benim marcou a despedida de Lionel Messi da seleção. No Monumental, ele fez um gol e deu duas assistências antes de se aposentar da equipe, após 21 anos.
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