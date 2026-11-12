Meta exibe mais de 700 anúncios de bets proibidas, revela levantamento da BBC

Homens são os que mais aparecem em cadastros de sites de apostas, apontam dados do Ministério da Fazenda Getty Images

Meta , empresa responsável pelo Facebook , Instagram e Whatsapp , continua exibindo publicidade de apostas para o Brasil semanas depois de receber uma notificação do governo para retirar anúncios desse tipo.

A MP proíbe conteúdo dirigido ao público brasileiro que promova apostas de quota fixa ou facilite o acesso a elas. O prazo para retirar o material publicitário terminou em 5 de outubro. A medida obriga as plataformas a prevenir a circulação e retirar peças infratoras quando notificadas.

Em consultas nos dias 10 e 11 de novembro, a BBC News Brasil encontrou mais de 700 anúncios com convites para jogar em cassinos online, ofertas de bônus e promessas de multiplicar dinheiro.

Entre eles estavam novas campanhas de páginas e sites que já haviam sido denunciados pelo próprio governo à Meta, segundo documentos internos vistos pela BBC News Brasil.

Dois relatórios, obtidos pela reportagem por meio da Lei de Acesso à Informação, mostram que o governo havia cobrado da empresa tanto a retirada de centenas de anúncios identificados quanto explicações sobre como impedir novas propagandas semelhantes.

Nos documentos, o Ministério da Justiça e Segurança Pública listou mais de 500 registros de publicidade na empresa.

A pasta notificou a Meta ainda em outubro para retirar os anúncios da lista e explicar o que fazia para impedir que novas peças semelhantes circulassem. A empresa respondeu que todos os links indicados estavam inacessíveis para usuários no Brasil.

Procurada, a Meta disse que não permite anúncios ilegais em suas plataformas e que os remove assim que identificados.

A BBC News Brasil voltou a pesquisar os anúncios no dia 12 de novembro e notou que parte deles passou a ficar indisponível, depois do contato com a Meta. Mas outros começaram a surgir no lugar, divulgados pelas mesmas páginas.

Propagandas de bets voltadas ao Brasil aparecem em Biblioteca de Anúncios da Meta BBC/Reprodução

BBC identifica mais de 700 anúncios em novembro

O levantamento feito pela BBC News Brasil mostra que anúncios voltados ao público brasileiro já denunciados pelo governo federal seguem ativos e que também há outras novas peças de propaganda, com textos e vídeos em português e direcionadas ao Brasil.

Há também novos anúncios que apontam para domínios já denunciados pelo governo.

A página Eleva's On aparecia em 30 anúncios da relação oficial e também em 22 outras peças no levantamento da BBC. Embora os anúncios antigos e novos usassem endereços diferentes, os sites intermediários conduziam ao mesmo destino, a ElevaBet.

Outro caso envolve a Faturapix, plataforma que oferece cassino e apostas esportivas. O governo havia relacionado uma propaganda publicada pela página Faturapix.io. Em novembro, a BBC encontrou 54 anúncios de outra página, Sophia Clica, que levavam ao mesmo site. Uma das chamadas dizia "A casa dos grandes jogadores" e convidava o usuário a se cadastrar.

Em nota, o Ministério da Fazenda disse que "atua continuamente no enfrentamento ao mercado ilegal de apostas, com foco na identificação e no bloqueio de sites clandestinos", mas não comentou os achados da BBC sobre os anúncios ainda no ar.

O levantamento do governo de anúncios foi feito em outubro pela Secretaria Nacional de Direitos Digitais, área do Ministério da Justiça conhecida como Sedigi.

Os analistas buscaram termos como "tigrinho", "aviator" e "fortune tiger" na ferramenta pública que permite consultar anúncios das plataformas da Meta, a Biblioteca de Anúncios.

O ministério informou ter reunido 501 registros de publicidade atribuídos a 130 perfis.

Uma das peças mostrava um personagem em uma lancha, segurando um celular com a imagem de um avião e a indicação "400x", referência a 400 vezes o valor apostado.

Ao lado da marca Eleva, um botão vermelho convidava: "Jogar agora".

Era uma propaganda do Aviator, jogo em que o valor da aposta pode ser multiplicado enquanto um avião sobe na tela. O jogador precisa retirar o dinheiro antes de o voo terminar; se esperar demais, perde a aposta.

O anúncio vinha de uma página chamada Eleva's On e levava à ElevaBet, site de apostas.

Alguns anúncios repetiam a mesma imagem ou vídeo com identificadores diferentes.

Anúncios citam pessoas e empresas do Brasil

Perfil com imagem manipulada por IA, segundo o próprio Facebook, fez mais de 20 anúncios na plataforma Reprodução

A análise da BBC News Brasil encontrou nomes de pessoas físicas e empresas do Brasil e dos Estados Unidos nas informações sobre quem anuncia e paga por parte das propagandas de apostas na Meta.

Nos sites promovidos, também aparecem referências a uma operadora registrada na Costa Rica.

Em um dos casos, um anúncio publicado pela página "Betuxo" apresenta Alfredo Andrade da Gama Cruz como anunciante e pagador.

O site indicado nessa ficha de anúncio exibe um CNPJ de uma empresa de transporte rodoviário de cargas de Aracaju, em Sergipe. A reportagem tentou contatar a empresa, mas não obteve resposta.

Fora do Brasil, um anúncio que promove a plataforma Win4bet identifica "Campesino LLC", dos Estados Unidos, como anunciante e pagadora. O site informado na ficha pertence a um supermercado. A reportagem enviou e-mail em busca de esclarecimento, mas não houve resposta.

A BBC News Brasil também encontrou sinais do uso de inteligência artificial nas imagens de algumas das páginas que publicaram esses anúncios.

A anunciante Renata Keito, que aparece com 21 peças sobre bets no levantamento, por exemplo, tinha apenas um seguidor e exibe a imagem de uma mulher sorrindo, com a marcação "conteúdo de IA" feita pelo próprio Facebook.

Outras páginas semelhantes não tinham sequer um seguidor.

A BBC News Brasil enviou mensagens a todos os citados, mas não obteve retorno até o fechamento. O espaço segue aberto.

Lula assinou em 25 de setembro MP proibindo as apostas online no Brasil Getty Images

Falhas na identificação de quem anuncia

Para Bruno Mattos e Nicole Sanchotene, coordenadores do NetLab, o Laboratório de Estudos de Internet e Redes Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), os casos revelam problemas na fiscalização da publicidade e na identificação de seus responsáveis.

O laboratório pesquisa temas como desinformação e publicidade nas plataformas digitais.

"A permanência de anúncios irregulares não é uma particularidade do mercado de apostas", afirma Mattos.

Segundo ele, anúncios fraudulentos de outros produtos e serviços também continuam circulando nas plataformas da Meta apesar de alertas reiterados.

Na avaliação do pesquisador, combater essas práticas exige investimentos em segurança e pode reduzir a receita obtida com anunciantes que descumprem as regras.

Mattos diz que a Meta dispõe de informações que poderiam ajudar nessa fiscalização, como o histórico de mudanças de nome das páginas, a troca de administradores e períodos de inatividade.

Para ele, os mecanismos de verificação dos anunciantes precisam ser mais rigorosos e contar com profissionais especializados.

Sanchotene afirma que páginas com nomes genéricos, poucos seguidores e nenhuma relação aparente com o produto anunciado são características recorrentes em pesquisas sobre publicidade fraudulenta ou proibida.

Mas esses sinais, isoladamente, não comprovam que os perfis façam parte de uma mesma operação.

"Sem esse nível de transparência, é possível identificar padrões suspeitos e semelhanças operacionais, mas não demonstrar com segurança a existência de uma estrutura coordenada", afirma.

Para estabelecer esses vínculos, diz ela, seriam necessários dados como a identidade verificada dos contratantes, a origem dos pagamentos e as relações entre as contas publicitárias.

A pesquisadora defende que a Biblioteca de Anúncios preserve as campanhas mesmo depois de sua retirada e informe quem efetivamente as financiou, quanto gastou e quais públicos procurou atingir.

Segundo Sanchotene, a ausência dessas informações dificulta identificar os responsáveis e dimensionar o financiamento das operações.

Cadastros ativos

Em outra resposta pela Lei de Acesso à Informação, de novembro, o Ministério da Fazenda informou ter identificado 33,6 milhões de CPFs com cadastro ativo em pelo menos uma marca no Sistema de Gestão de Apostas, o Sigap.

Entre os apostadores identificados na base, 67,65% eram homens e 32,35%, mulheres. Os grupos de até 24 anos e de 25 a 30 anos representavam, juntos, 42,16% do total. A faixa de 31 a 40 anos reunia outros 28,85%.

Uma planilha fornecida pela Fazenda reúne movimentações de janeiro de 2025 a junho de 2026, último mês consolidado.

Em junho, havia 8,1 milhões de CPFs que fizeram apostas esportivas e 8,5 milhões que apostaram em jogos online. Uma pessoa pode aparecer nos dois grupos.

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