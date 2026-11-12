Condomínio pode vetar luzes de Natal? Veja regra geral

A proximidade do Natal já muda o visual das cidades, que ficam mais iluminadas durante esta época do ano. Apesar de ser uma fase propícia às confraternizações, algumas práticas podem ocasionar justamente o efeito contrário nos condomínios, trazendo conflitos entre os moradores e até multas se as regras não forem respeitadas na instalação de luzes e decoração especial em janelas e varandas nos apartamentos.





Especialista em Direito Imobiliário, o advogado Carlos Augusto da Motta Leal explica que a Lei nº 4.591/1964 proíbe mudança de cor, material ou composição, em caráter permanente, que altere a originalidade e uniformidade das fachadas do edifício. No entanto, as decorações especiais temporárias, por si sós, não se enquadram como elementos modificadores da estrutura. Segundo ele, luzes pisca-pisca e guirlandas, portanto, podem ser utilizadas durante este período.





O advogado ressalta ainda que cada condomínio adota regras próprias, previstas na convenção e no regimento interno, as quais estabelecem limites para a decoração e o uso dos espaços.