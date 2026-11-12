ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

AGazeta
AGazeta

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Natal

Condomínio pode vetar luzes de Natal? Veja regra geral

Enfeites em sacadas e janelas precisam respeitar as normas de cada condomínio para evitar conflitos entre moradores

Publicado em 12 de Novembro de 2026 às 18:08

Ana Clara da Cruz

Ana Clara da Cruz

Publicado em 

12 nov 2026 às 18:08
Varanda com decoração de Natal, Bento Ferreira
Decoração de Natal em apartamento em Vitória, ES Ricardo Medeiros

A proximidade do Natal já muda o visual das cidades, que ficam mais iluminadas durante esta época do ano. Apesar de ser uma fase propícia às confraternizações, algumas práticas podem ocasionar justamente o efeito contrário nos condomínios, trazendo conflitos entre os moradores e até multas se as regras não forem respeitadas na instalação de luzes e decoração especial em janelas e varandas nos apartamentos. 

Especialista em Direito Imobiliário, o advogado Carlos Augusto da Motta Leal explica que a Lei nº 4.591/1964 proíbe mudança de cor, material ou composição, em caráter permanente, que altere a originalidade e uniformidade das fachadas do edifício. No entanto, as decorações especiais temporárias, por si sós, não se enquadram como elementos modificadores da estrutura. Segundo ele, luzes pisca-pisca e guirlandas, portanto, podem ser utilizadas durante este período. 


O advogado ressalta ainda que cada condomínio adota regras próprias, previstas na convenção e no regimento interno, as quais estabelecem limites para a decoração e o uso dos espaços.

Tolerância

Responsável pela administração de seis condomínios em Vitória e Vila Velha, a síndica Aline Soares Santos afirma que as regras dos edifícios sob sua gestão não permitem a instalação de objetos nas sacadas e janelas. Apesar disso, pondera, enfeites discretos costumam ser tolerados durante o Natal, por se tratar de uma comemoração sazonal.

Sobre esse aspecto, Motta Leal lembra a a importância das boas condutas: o morador precisa respeitar o sossego e a segurança dos vizinhos. Enfeites pesados ou mal fixados estão sujeitos a cair e atingir pedestres, veículos ou pessoas; e luzes piscando durante a madrugada podem iluminar diretamente outros apartamentos, exemplifica.  Nesses casos, o condomínio pode exigir a retirada da decoração para evitar acidentes.


O mesmo vale para bonecos que reproduzem músicas, enfeites motorizados barulhentos e outros objetos que produzem ruídos excessivos. Em razão disso, Motta Leal reforça a máxima da boa convivência:  "O direito de cada um termina onde começa o direito do outro".


Quando uma decoração provoca transtornos, explica Aline Soares, a primeira medida é conversar com o morador responsável. Se o problema persistir, podem ser adotadas as medidas previstas nas normas do condomínio, incluindo a aplicação de multa.

Veja também 

Imagem de destaque

Aproveite a piscina para se exercitar: 5 exercícios para movimentar o corpo nas férias

Fachada de agências do Banestes

Saiba como fazer o novo concurso público do Banestes sem pagar nada

Imagem de destaque

ES terá sol entre nuvens e chuva nesta quinta (12) e sexta (13); confira

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Natal decoracao Apartamento
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Evento Empório Pimentas & Cafés, realizado em São Mateus
Pimenta-do-reino e café conilon são destaques de festival no Norte do ES
Logotipo do PSB
PSB autoriza formar federação com PDT em busca de sobrevivência, mas impõe limites
Imagem de destaque
Ufes lança protocolo para combater racismo e acolher vítimas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.