Aproveite a piscina para se exercitar: 5 exercícios para movimentar o corpo nas férias

Com a chegada do calor e a proximidade das férias, a piscina se torna uma das opções preferidas para descansar e se refrescar. Mas, além do lazer, o ambiente aquático também pode ser aproveitado para a prática de exercícios físicos. Caminhadas, corridas estacionárias e movimentos de braços e pernas são algumas das atividades que podem ser realizadas na água, inclusive por quem não tem o hábito de nadar.