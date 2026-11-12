Certidões de óbito poderão informar quando morte ocorreu em ação policial

As certidões de óbito de pessoas que morreram durante ações policiais ou em decorrência de intervenções de órgãos de segurança pública poderão passar a informar também as circunstâncias da morte, além da causa médica. A mudança foi aprovada por unanimidade pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e consta de uma resolução publicada nesta quinta-feira (12), que estabelece procedimentos para a inclusão dessas informações nos registros civis.





A medida também permite que familiares solicitem a atualização de certidões antigas, desde que apresentem documentos que reconheçam as circunstâncias da morte ou obtenham uma decisão judicial específica.





No Espírito Santo, 73 pessoas morreram em decorrência de intervenções policiais em 2025, segundo o 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O número representa cerca de 8% das mortes violentas intencionais registradas no Estado naquele ano, o equivalente a uma morte a cada cinco dias.





Em todo o Brasil, foram 6.602 mortes decorrentes de intervenções policiais no mesmo período, uma média de aproximadamente 18 por dia.