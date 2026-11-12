Forte chuva alaga ruas e deixa morador desabrigado em Jaguaré

Uma forte chuva provocou alagamentos em diversas ruas de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (12). Segundo a Defesa Civil Municipal, o volume de precipitação ultrapassou 100 milímetros. Leitores de A Gazeta registraram em vídeo trechos totalmente tomados pelas águas.
De acordo com a Defesa Civil Municipal, até o momento há o registro de um morador desabrigado no bairro Irmã Tereza. Equipes da prefeitura seguem percorrendo o município para checar novos transtornos e prestar atendimento aos atingidos.
A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica que a cidade deve voltar a registrar novas pancadas de chuva ao longo da sexta-feira (13). Em caso de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil pelo telefone (27) 99599-9954 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.