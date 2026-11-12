ES negocia ajuda do Albert Einstein na gestão do Hospital Geral de Cariacica

Ele garante que a contratação do Hospital Albert Einstein não interfere no atendimento público e gratuito que será oferecido pelo Hospital Estadual Geral de Cariacica. A contratação dessa consultoria se dá pela “excelência que o Hospital Albert Einstein representa” e também por conta “de sua reputação nacional”, diz o governador.





Segundo Ferraço, os profissionais do Einstein já desenvolveram uma estratégia gerencial para hospitais que realizam atendimento pelo SUS. A instituição também tem experiência na administração de 12 hospitais no país.





Mas as conversas do governo do Estado com a Consultoria do Einstein estão suspensas. “Todo esse estudo ficará disponível para o próximo governo, para que seja avaliado por eles”, conta o governador do Espírito Santo. Ferraço adianta que a negociação com o Hospital Albert Einstein está avançada, mas que caberá ao novo gestor do Espírito Santo decidir se dará continuidade ou não à proposta.