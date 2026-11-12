ES negocia ajuda do Albert Einstein na gestão do Hospital Geral de Cariacica

O Hospital Israelita Albert Einstein, instituição de São Paulo que é referência na área da saúde no Brasil, pode realizar o assessoramento técnico para a implantação e o funcionamento do Hospital Estadual Geral de Cariacica (HEGC). A consultoria vem sendo negociada, há meses, pelo governo do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
O estudo, que mantém o atendimento gratuito na unidade capixaba, via Sistema Único de Saúde (SUS), será apresentado à equipe de transição do governador eleito Lorenzo Pazolini.
Abrimos uma conversa com o Hospital Albert Einstein há alguns meses, para que possa ajudar nesta fase de estruturação e, também, dos alinhamentos técnicos de funcionamento do Hospital (Estadual) Geral de Cariacica.
Ricardo Ferraço, governador do Espírito Santo
No estudo, a proposta apresentada pela Consultoria Einstein à Sesa inclui assessoria técnica tanto no desenho quanto na implantação da operação assistencial e de apoio ao HEGC. O trabalho seria dividido em duas etapas: a pré-operacional, durante os últimos oito meses de obras, e operacional, já com o hospital em funcionamento.
Na etapa anterior à conclusão das obras, prevista para julho de 2027, o assessoramento técnico do Albert Einstein prevê a definição da configuração do HEGC, assim como a revisão e o planejamento de suas estruturas. O estudo inclui, ainda, um modelo de governança, gestão e operação assistencial, além do acompanhamento técnico do projeto de implantação para os serviços que serão oferecidos no Hospital Estadual Geral de Cariacica.
Já na parte operacional, que ocorrerá após a conclusão das obras, a Consultoria Einstein seria responsável por acompanhar a operação assistencial do HEGC, ou seja, o funcionamento do hospital.
“Esse assessoramento técnico é de grande importância para definir como será a gestão e o funcionamento do hospital a partir dos atendimentos que serão prestados à população. É uma contratação que pode ser feita por chamamento público com dispensa ou outro modelo, a ser definida pelo próximo governo”, explica o governador Ricardo Ferraço.
Será 100% público, 100% SUS
Ricardo Ferraço, governador do Espírito Santo
Ele garante que a contratação do Hospital Albert Einstein não interfere no atendimento público e gratuito que será oferecido pelo Hospital Estadual Geral de Cariacica. A contratação dessa consultoria se dá pela “excelência que o Hospital Albert Einstein representa” e também por conta “de sua reputação nacional”, diz o governador.
Segundo Ferraço, os profissionais do Einstein já desenvolveram uma estratégia gerencial para hospitais que realizam atendimento pelo SUS. A instituição também tem experiência na administração de 12 hospitais no país.
Mas as conversas do governo do Estado com a Consultoria do Einstein estão suspensas. “Todo esse estudo ficará disponível para o próximo governo, para que seja avaliado por eles”, conta o governador do Espírito Santo. Ferraço adianta que a negociação com o Hospital Albert Einstein está avançada, mas que caberá ao novo gestor do Espírito Santo decidir se dará continuidade ou não à proposta.
Neste momento, a equipe de transição de Pazolini está em período de adaptação e reorganização para o novo governo, que assume a partir de 6 de janeiro de 2027 e deverá avaliar os cenários de cada área.
O HEGC tem 38 mil m² de construção e um investimento de R$ 216,1 milhões, até o momento. Os valores incluem desde os trabalhos de terraplanagem e fundação para a construção do hospital, licitados respectivamente em 2017 e 2019, até os custos mais altos para construção do prédio, atualmente em R$ 155,7 milhões, e para a compra dos equipamentos hospitalares, estimados em R$ 35 milhões.
Já são mais de 10 anos de obras do “maior hospital público do Estado”, pontua Ferraço. A unidade terá 408 leitos, distruibuídos em 264 para atendimento adulto e 144 leitos de pediatria e maternidade. Desse total, sendo 80 serão destinados à UTI e 50 ao pronto-socorro.
“Esse hospital é completo; também será uma maternidade”, reforça o atual governador. Ele ainda afirma que “as obras estão entre 70% e 80% concluídas” e que “a previsão é de entregar até julho de 2027”.
O HEGC foi concebido para operar com atendimento de urgência e emergência integrado à internação, à maternidade, a cirurgias, à terapia intensiva e aos ambulatórios, como hospital-dia, incluindo serviços de diagnósticos. É uma única estrutura assistencial que pretende contemplar diversas especialidades clínicas e cirúrgicas. “Por isso a procura pela experiência e expertise do Hospital Albert Einstein”, defende Ferraço.
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