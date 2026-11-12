Obra do Canal da Costa fica para fevereiro após problema em demolição de ponte

A conclusão das obras do Parque Linear do Canal da Costa, na Praia da Costa, em Vila Velha, foi adiada para fevereiro de 2027. A entrega estava prevista inicialmente para dezembro deste ano, mas o cronograma precisou ser ajustado após a necessidade de remanejamento de uma tubulação de gás natural que passava sob a ponte da Rua Castelo Branco, demolida para a execução do projeto.
Segundo a Prefeitura de Vila Velha, a rede da concessionária ES Gás abastece a fábrica da Garoto. Como não era possível interromper o fornecimento de gás à indústria, foi necessário realizar uma adequação na tubulação antes do avanço dos trabalhos no local.
Em resposta à reportagem, a ES Gás informa que a rede de distribuição de gás canalizado está instalada na região desde 2020. A empresa afirma ainda que atuou em conjunto com a prefeitura no mapeamento da infraestrutura existente e no acompanhamento das intervenções, com o objetivo de garantir a execução segura dos serviços e a continuidade do abastecimento.
A Garoto informa que a adequação das tubulações não afetou o funcionamento das operações da fábrica.
As intervenções na rede foram concluídas no início de setembro. De acordo com a concessionária, os serviços envolveram o remanejamento da tubulação e a adequação da malha local em função das obras da ponte.
O projeto, orçado em cerca de R$ 22 milhões, é financiado com recursos do Fundo Cidades – Adaptação às Mudanças Climáticas, gerido pela Secretaria de Estado do Governo, em parceria com a Prefeitura de Vila Velha.
A primeira fase das obras foi iniciada em abril de 2025, focada no tamponamento do Canal da Costa, entre a Avenida Champagnat e a Rua João Joaquim da Mota, próximo ao 38º Batalhão de Infantaria, com uma extensão de 707 metros.
Além disso, a etapa promoveu a construção de uma galeria dupla, com duas células de 4,10 metros de comprimento por 3 metros de largura, que vai conduzir os acumulados de chuva até a Estação de Bombeamento de Águas Pluviais (Ebap) Foz da Costa, embaixo da Terceira Ponte, com a proposta de reduzir alagamentos na cidade.
Após a conclusão da estrutura de drenagem, terá início a implantação do parque linear, com equipamentos públicos como quadra poliesportiva, pista de skate, parquinhos, área para cães, academia ao ar livre e estacionamentos.
Com a adequação da rede concluída, a prefeitura informa que os trabalhos seguem com a concretagem de um trecho que precisou receber aterro posteriormente. Após a secagem do concreto, será retomada a implantação do parque.
Segundo a administração municipal, não há desvios de trânsito no entorno da obra. As interrupções na circulação ocorrem apenas pontualmente, durante a movimentação de caminhões.