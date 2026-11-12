Obra do Canal da Costa fica para fevereiro após problema em demolição de ponte

O projeto, orçado em cerca de R$ 22 milhões, é financiado com recursos do Fundo Cidades – Adaptação às Mudanças Climáticas, gerido pela Secretaria de Estado do Governo, em parceria com a Prefeitura de Vila Velha.





A primeira fase das obras foi iniciada em abril de 2025, focada no tamponamento do Canal da Costa, entre a Avenida Champagnat e a Rua João Joaquim da Mota, próximo ao 38º Batalhão de Infantaria, com uma extensão de 707 metros.





Além disso, a etapa promoveu a construção de uma galeria dupla, com duas células de 4,10 metros de comprimento por 3 metros de largura, que vai conduzir os acumulados de chuva até a Estação de Bombeamento de Águas Pluviais (Ebap) Foz da Costa, embaixo da Terceira Ponte, com a proposta de reduzir alagamentos na cidade.





Após a conclusão da estrutura de drenagem, terá início a implantação do parque linear, com equipamentos públicos como quadra poliesportiva, pista de skate, parquinhos, área para cães, academia ao ar livre e estacionamentos.