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Atraso

Obra do Canal da Costa fica para fevereiro após problema em demolição de ponte

Entrega estava prevista para dezembro deste ano, mas cronograma foi alterado após necessidade de remanejamento de tubulação de gás

Publicado em 12 de Novembro de 2026 às 19:31

André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 

12 nov 2026 às 19:31
Canal da Costa será tampado e ganhará parque linear até outubro de 2026
Obras do Canal da Costa sofreram atraso após realocação de tubulações de gás natural. Andre Dias

A conclusão das obras do Parque Linear do Canal da Costa, na Praia da Costa, em Vila Velha, foi adiada para fevereiro de 2027. A entrega estava prevista inicialmente para dezembro deste ano, mas o cronograma precisou ser ajustado após a necessidade de remanejamento de uma tubulação de gás natural que passava sob a ponte da Rua Castelo Branco, demolida para a execução do projeto.


Segundo a Prefeitura de Vila Velha, a rede da concessionária ES Gás abastece a fábrica da Garoto. Como não era possível interromper o fornecimento de gás à indústria, foi necessário realizar uma adequação na tubulação antes do avanço dos trabalhos no local.

Trecho da rede de distribuição de gás, na Rua Castelo Branco, que passou por realocação.
Trecho da rede de distribuição de gás, na Rua Castelo Branco, que passou por realocação. Reprodução ES Gás

Em resposta à reportagem, a ES Gás informa que a rede de distribuição de gás canalizado está instalada na região desde 2020. A empresa afirma ainda que atuou em conjunto com a prefeitura no mapeamento da infraestrutura existente e no acompanhamento das intervenções, com o objetivo de garantir a execução segura dos serviços e a continuidade do abastecimento.


A Garoto informa que a adequação das tubulações não afetou o funcionamento das operações da fábrica.


As intervenções na rede foram concluídas no início de setembro. De acordo com a concessionária, os serviços envolveram o remanejamento da tubulação e a adequação da malha local em função das obras da ponte.

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O projeto

O projeto, orçado em cerca de R$ 22 milhões, é financiado com recursos do Fundo Cidades – Adaptação às Mudanças Climáticas, gerido pela Secretaria de Estado do Governo, em parceria com a Prefeitura de Vila Velha.


A primeira fase das obras foi iniciada em abril de 2025, focada no tamponamento do Canal da Costa, entre a Avenida Champagnat e a Rua João Joaquim da Mota, próximo ao 38º Batalhão de Infantaria, com uma extensão de 707 metros. 


Além disso, a etapa promoveu a construção de uma galeria dupla, com duas células de 4,10 metros de comprimento por 3 metros de largura, que vai conduzir os acumulados de chuva até a Estação de Bombeamento de Águas Pluviais (Ebap) Foz da Costa, embaixo da Terceira Ponte, com a proposta de reduzir alagamentos na cidade.


Após a conclusão da estrutura de drenagem, terá início a implantação do parque linear, com equipamentos públicos como quadra poliesportiva, pista de skate, parquinhos, área para cães, academia ao ar livre e estacionamentos.

Com a adequação da rede concluída, a prefeitura informa que os trabalhos seguem com a concretagem de um trecho que precisou receber aterro posteriormente. Após a secagem do concreto, será retomada a implantação do parque.


Segundo a administração municipal, não há desvios de trânsito no entorno da obra. As interrupções na circulação ocorrem apenas pontualmente, durante a movimentação de caminhões.

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