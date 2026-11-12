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Em São Francisco

Homem morre e outras duas pessoas ficam feridas após casa desabar em Cariacica

Uma mulher permanece sob os escombros do imóvel de dois andares, no bairro São Francisco; bombeiros continuam as buscas

Publicado em 12 de Novembro de 2026 às 19:00

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

12 nov 2026 às 19:00

Um homem morreu e outras duas pessoas ficaram feridas após o desabamento de uma casa de dois andares no bairro São Francisco, em Cariacica, no final da tarde desta quinta-feira (12). Uma quarta vítima, uma mulher, ainda está sob os escombros.


Um homem de 32 anos conseguiu sair dos escombros por conta própria, correu para pedir socorro e acabou desmaiando. Após recuperar a consciência, conversou com os bombeiros. Já uma mulher de 26 anos foi retirada dos escombros pelas equipes de resgate.


Inicialmente, o Corpo de Bombeiros informou que os quatro estavam na laje. Com o andamento do trabalho dos agentes, a equpe identificou que o casal socorrido estava na laje e o outros dois na parte debaixo quando o imóvel cedeu.


Segundo a capitã Aline Oliveira, os feridos foram levados ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. 


"Depois de socorrer os dois, as nossas buscas partiram para as outras duas vítimas, que segundo os primeiros socorridos, eram um outro casal que estavam com eles e viviam na estrutura abandonada. Segundo eles, sentiram um abalar da estrutura e caiu com eles dentro", afirmou a capitã.

Casa desaba em Cariacica
Casa desaba em Cariacica Arquivo pessoal

O homem e a mulher socorridos foram encaminhados ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, em estado estável. De acordo com apuração da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, as quatro vítimas são pessoas em situação de rua e viviam no imóvel abandonado.

Casa inabitável

O subsecretário da Defesa Civil de Cariacica, Jonathan Jantorno, informou que o imóvel estava abandonado e não apresentava condições de habitação devido à deterioração da estrutura. Segundo ele, o órgão trabalha para identificar o proprietário e apurar eventuais responsabilidades pelo estado da construção.


"A estrutura estava muito precária, tinha o risco de rompimento de laje, como aconteceu, e as armaduras já estavam com corrosão. Não tinha estrutura física para se manter em pé. Era um imóvel abandonado. Lembrando que todo imóvel tem um proprietário. A partir de agora estamos com uma frente de identificação dele para darmos as responsabilidades necessárias", explicou Jantorno.

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