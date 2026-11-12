Homem morre e outras duas pessoas ficam feridas após casa desabar em Cariacica

Um homem morreu e outras duas pessoas ficaram feridas após o desabamento de uma casa de dois andares no bairro São Francisco, em Cariacica, no final da tarde desta quinta-feira (12). Uma quarta vítima, uma mulher, ainda está sob os escombros.





Um homem de 32 anos conseguiu sair dos escombros por conta própria, correu para pedir socorro e acabou desmaiando. Após recuperar a consciência, conversou com os bombeiros. Já uma mulher de 26 anos foi retirada dos escombros pelas equipes de resgate.





Inicialmente, o Corpo de Bombeiros informou que os quatro estavam na laje. Com o andamento do trabalho dos agentes, a equpe identificou que o casal socorrido estava na laje e o outros dois na parte debaixo quando o imóvel cedeu.





Segundo a capitã Aline Oliveira, os feridos foram levados ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.





"Depois de socorrer os dois, as nossas buscas partiram para as outras duas vítimas, que segundo os primeiros socorridos, eram um outro casal que estavam com eles e viviam na estrutura abandonada. Segundo eles, sentiram um abalar da estrutura e caiu com eles dentro", afirmou a capitã.