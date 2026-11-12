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Em Cariacica e Viana

Paciente descobre remédios retirados em seu nome e PF investiga fraude no ES

Operação contra possíveis irregularidades no Farmácia Popular cumpriu três mandados em Cariacica e Viana; receitas médicas em branco foram apreendidas

Publicado em 12 de Novembro de 2026 às 16:34

Redação A Gazeta

Redação A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2026 às 16:34
Unidade da Farmácia Popular
Unidade da Farmácia Popular Ministério da Saúde/Divulgação

Uma paciente do Sistema Único de Saúde (SUS) descobriu que medicamentos haviam sido retirados em seu nome pelo Programa Farmácia Popular sem seu conhecimento. A denúncia deu origem a uma investigação da Polícia Federal (PF), que deflagrou, nesta quinta-feira (12), a Operação Prescrição Espúria para apurar possíveis fraudes envolvendo uma farmácia localizada em Cariacica, na Grande Vitória.


Por determinação da Justiça Federal, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados e ao estabelecimento comercial, localizados em Cariacica e Viana.


Durante as buscas, os policiais apreenderam documentos relacionados ao Farmácia Popular, além de receituários médicos em branco com carimbos de profissionais de saúde. O material será submetido a análises periciais e investigativas.

Falsificação para obter ressarcimentos indevidos

A partir da denúncia, os investigadores encontraram indícios de dispensação irregular de medicamentos, utilização indevida de dados pessoais de terceiros e uso de receitas médicas com sinais de falsificação para obter ressarcimentos indevidos do governo federal.


A PF informou que as buscas têm como objetivo reunir novas provas, identificar os possíveis envolvidos e dimensionar o eventual prejuízo causado aos cofres públicos.


A investigação é conduzida pela Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários (Delefaz) da Polícia Federal no Espírito Santo e apura possíveis crimes de estelionato majorado contra entidade de direito público e inserção de dados falsos em sistema de informações.


Segundo a corporação, as penas máximas somadas para esses crimes podem chegar a 18 anos de reclusão, sem considerar eventuais outras infrações identificadas durante as investigações.

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