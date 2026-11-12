Paciente descobre remédios retirados em seu nome e PF investiga fraude no ES

Uma paciente do Sistema Único de Saúde (SUS) descobriu que medicamentos haviam sido retirados em seu nome pelo Programa Farmácia Popular sem seu conhecimento. A denúncia deu origem a uma investigação da Polícia Federal (PF), que deflagrou, nesta quinta-feira (12), a Operação Prescrição Espúria para apurar possíveis fraudes envolvendo uma farmácia localizada em Cariacica, na Grande Vitória.





Por determinação da Justiça Federal, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados e ao estabelecimento comercial, localizados em Cariacica e Viana.





Durante as buscas, os policiais apreenderam documentos relacionados ao Farmácia Popular, além de receituários médicos em branco com carimbos de profissionais de saúde. O material será submetido a análises periciais e investigativas.