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Operação Scutum Fractum

PF prende dois em operação contra exploração sexual infantil no ES e na BA

Mandados foram cumpridos em São Mateus e na Bahia; investigação aponta que mulher teria enviado imagens das próprias sobrinhas em troca de dinheiro

Publicado em 28 de Outubro de 2026 às 18:49

Estefany Benachio

Estefany Benachio

Publicado em 

28 out 2026 às 18:49
Uma operação da Polícia Federa contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes resultou em duas prisões preventivas nesta quarta-feira (28), com ações em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, e na Bahia. Entre os investigados está uma mulher suspeita de enviar imagens das próprias sobrinhas, menores de idade, a outro envolvido em troca de dinheiro. A PF não informou em qual Estado o crime teria ocorrido.

Ainda segundo a corporação, a mulher também teria negociado o envio de fotos e vídeos de conteúdo sexual, além de tentar se aproximar de outras crianças e adolescentes para fins de exploração.

A ação, chamada de Operação Scutum Fractum, também cumpriu dois mandados de busca e apreensão. Segundo a PF, as investigações começaram após a identificação de conversas em outro inquérito policial, que apontaram a atuação coordenada dos suspeitos na obtenção, produção, comercialização e compartilhamento de material de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.

Durante a operação, foram apreendidos dispositivos eletrônicos que passarão por perícia. A análise do material busca identificar possíveis outras vítimas, envolvidos e circunstâncias dos crimes investigados.


A Polícia Federal informou que os investigados poderão responder por diferentes crimes conforme a participação de cada um, incluindo estupro de vulnerável, sem prejuízo de outros enquadramentos previstos na legislação.

PF alerta pais e responsáveis 

A Polícia Federal fez um alerta para os pais e responsáveis. De acordo com a corporação, é necessário orientar e acompanhar as atividades de crianças e adolescentes nos ambientes virtual e físico. A iniciativa contribui para a prevenção de situações de abuso e exploração sexual. 

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