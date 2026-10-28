PF prende dois em operação contra exploração sexual infantil no ES e na BA

Uma operação da Polícia Federa contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes resultou em duas prisões preventivas nesta quarta-feira (28), com ações em São Mateus, no Norte do , e na . Entre os investigados está uma mulher suspeita de enviar imagens das próprias sobrinhas, menores de idade, a outro envolvido em troca de dinheiro. A PF não informou em qual Estado o crime teria ocorrido. Espírito Santo , e na Bahia





Ainda segundo a corporação, a mulher também teria negociado o envio de fotos e vídeos de conteúdo sexual, além de tentar se aproximar de outras crianças e adolescentes para fins de exploração.





A ação, chamada de Operação Scutum Fractum, também cumpriu dois mandados de busca e apreensão. Segundo a PF, as investigações começaram após a identificação de conversas em outro inquérito policial, que apontaram a atuação coordenada dos suspeitos na obtenção, produção, comercialização e compartilhamento de material de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.





Durante a operação, foram apreendidos dispositivos eletrônicos que passarão por perícia. A análise do material busca identificar possíveis outras vítimas, envolvidos e circunstâncias dos crimes investigados.