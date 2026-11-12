Fames abre mais de 60 vagas para Cursos de Formação Musical em 2027

A Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) abriu o processo seletivo para ingresso nos Cursos de Formação Musical (CFM) em 2027, com 62 vagas iniciais. As inscrições seguem até 20 de novembro, exclusivamente pela internet, e custam R$ 16,45. As provas práticas serão realizadas presencialmente nos dias 14 e 15 de dezembro, na sede da instituição, em Vitória.



As vagas estão distribuídas entre habilitações nas áreas de sopros e percussão, cordas friccionadas, cordas dedilhadas, instrumentos de teclas e canto. Cada candidato pode concorrer a apenas uma habilitação. A idade mínima varia conforme o instrumento ou a modalidade e começa aos 10 anos em algumas delas, de acordo com o edital.





A seleção acontece em etapa única, de caráter eliminatório e classificatório, com prova prática de habilidade instrumental ou canto. Os avaliadores vão considerar destreza técnica, qualidade sonora, afinação, precisão rítmica e interpretação, de acordo com o estilo da obra apresentada. A lista com os dias e horários de cada candidato será publicada no site da Fames em 4 de dezembro. No dia da prova, é preciso levar documento original com foto e comprovante de pagamento da inscrição, exceto para quem tiver isenção da taxa.





A Fames prevê isenção para candidatos que comprovem situação socioeconômica que impeça o pagamento. Os pedidos devem ser enviados até 12 de novembro, por formulário eletrônico, com a documentação exigida no edital.





Após as provas, a lista preliminar de aprovados será divulgada em 17 de dezembro, e a lista final, em 22 de dezembro. A matrícula dos convocados será digital, entre 18 e 22 de janeiro de 2027. O edital também prevê a convocação de suplentes em 16 de março de 2027, conforme a disponibilidade de vagas.





Os Cursos de Formação Musical integram os projetos de extensão da Fames e têm como objetivo desenvolver habilidades e conhecimentos fundamentais para a formação dos estudantes. A proposta inclui aprimoramento técnico instrumental e vocal, leitura e percepção musical, interpretação, improvisação e prática coletiva.