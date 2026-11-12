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Música

Fames abre mais de 60 vagas para Cursos de Formação Musical em 2027

Provas práticas serão nos dias 14 e 15 de dezembro, em Vitória; taxa é de R$ 16,45, com possibilidade de isenção
Guilherme Marques

Guilherme Marques

Publicado em 12 de Novembro de 2026 às 17:29

Fames oferece 62 vagas para os Cursos de Formação Musical em 2027
Fames oferece 62 vagas para os Cursos de Formação Musical em 2027 Foto: Fames

A Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) abriu o processo seletivo para ingresso nos Cursos de Formação Musical (CFM) em 2027, com 62 vagas iniciais. As inscrições seguem até 20 de novembro, exclusivamente pela internet, e custam R$ 16,45. As provas práticas serão realizadas presencialmente nos dias 14 e 15 de dezembro, na sede da instituição, em Vitória. 


As vagas estão distribuídas entre habilitações nas áreas de sopros e percussão, cordas friccionadas, cordas dedilhadas, instrumentos de teclas e canto. Cada candidato pode concorrer a apenas uma habilitação. A idade mínima varia conforme o instrumento ou a modalidade e começa aos 10 anos em algumas delas, de acordo com o edital.


A seleção acontece em etapa única, de caráter eliminatório e classificatório, com prova prática de habilidade instrumental ou canto. Os avaliadores vão considerar destreza técnica, qualidade sonora, afinação, precisão rítmica e interpretação, de acordo com o estilo da obra apresentada. A lista com os dias e horários de cada candidato será publicada no site da Fames em 4 de dezembro. No dia da prova, é preciso levar documento original com foto e comprovante de pagamento da inscrição, exceto para quem tiver isenção da taxa.


A Fames prevê isenção para candidatos que comprovem situação socioeconômica que impeça o pagamento. Os pedidos devem ser enviados até 12 de novembro, por formulário eletrônico, com a documentação exigida no edital.


Após as provas, a lista preliminar de aprovados será divulgada em 17 de dezembro, e a lista final, em 22 de dezembro. A matrícula dos convocados será digital, entre 18 e 22 de janeiro de 2027. O edital também prevê a convocação de suplentes em 16 de março de 2027, conforme a disponibilidade de vagas.


Os Cursos de Formação Musical integram os projetos de extensão da Fames e têm como objetivo desenvolver habilidades e conhecimentos fundamentais para a formação dos estudantes. A proposta inclui aprimoramento técnico instrumental e vocal, leitura e percepção musical, interpretação, improvisação e prática coletiva.

*Texto produzido por Guilherme Marques, aluno do 29º Curso de Residência em Jornalismo. Este conteúdo teve orientação e edição de Felipe Khoury. 

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