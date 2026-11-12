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Fãs de K-pop

Orquestra capixaba apresenta músicas de BTS e trilhas sonoras de doramas em Vitória

Apresentação terá duas sessões, além de espaço com gastronomia típica e produtos de K-pop
Ana Clara Teixeira

Ana Clara Teixeira

Publicado em 12 de Novembro de 2026 às 17:11

Orquestra Capixaba Sinfônica de músicas de BTS e Doramas
Orquestra Capixaba Sinfônica de músicas de BTS e Doramas Reprodução/Instagram/@bts.bigihtoffcial/Naira Pinudo

A Orquestra Capixaba Sinfônica apresenta o concerto “Entre Idols e Histórias”, espetáculo com músicas de BTS e doramas. O evento acontecerá no Teatro Universitário da Ufes, em Vitória, dia 2 de dezembro, com duas sessões, sendo a primeira às 18h, e a segunda às 20h30. A apresentação será conduzida pela maestra Ludhymila Bruzzi.


Os ingressos custam R$ 50 (meia-entrada), R$ 100 (inteira) e R$ 120 (inteira + kit K-Sinfônico), que contempla um boton, dois photocards, um chaveiro e dois adesivos. As vendas já estão disponíveis pela plataforma UTICKET. O cenário contará com decoração temática inspirada no BTS e em K-dramas, criando um ambiente para os fãs apreciarem os detalhes e registrarem o momento em fotos.  


A programação começa com seis músicas do grupo BTS, um dos principais nomes do pop mundial. Entre as canções escolhidas estão “DNA”, “Boy With Luv”, “Butter”, “Fake Love”, “Spring Day” e “Dynamite”, recebendo uma sonoridade sinfônica.


Na sequência, o repertório reúne trilhas sonoras de produções sul-coreanas que conquistaram o público dentro e fora da Ásia. Entre elas estão músicas de séries como “Goblin”, “Pousando no Amor”, “O Rei Eterno”, “Beleza Verdadeira”, “Tomorrow” e “Rainha das Lágrimas”. 


Além disso, o evento contará com espaço para quem deseja mergulhar um pouco mais na cultura coreana. Antes da apresentação, a área externa do teatro receberá barracas de gastronomia típica e espaços dedicados ao universo do K-pop, com álbuns, photocards, lightsticks e outros acessórios.

Serviço

Orquestra Capixaba Sinfônica apresenta - “Entre Idols e Histórias”


Data: 02 de dezembro (quarta-feira)

Local: Teatro Universitário da UFES – Av. Fernando Ferrari, 514 – Goiabeiras, Vitória – ES

Horários: 1ª Sessão: 18h // 2ª Sessão: 20h30

Início da feirinha coreana: 16h

Classificação: livre

Venda de ingressos: Plataforma Uticket

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