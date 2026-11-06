Capixaba ensina BTS a dançar passinho do Jamal e revela como surgiu a ideia

Um capixaba colocou o BTS para dançar o passinho do Jamal! Ian Fracalossi, nascido e criado na Serra, participou de uma entrevista com integrantes do grupo durante a passagem deles pelo Brasil e aproveitou a oportunidade para ensinar aos artistas um dos passos que fazem sucesso nas redes sociais.





O capixaba, que trabalha na Cazé TV, contou que a ideia surgiu em uma conversa com um colega, quando os dois pensaram em uma interação que os fãs do grupo, conhecidos como ARMYs, gostariam de ver. Em um trecho do vídeo, os integrantes V, RM, Jungkook e J-Hope aparecem tentando reproduzir a dança. J-Hope, inclusive, já havia publicado um vídeo dançando o passinho no TikTok.





Além da coreografia, Ian participou de outras dinâmicas com os integrantes, como uma brincadeira de telefone sem fio — em que sussurrava uma mensagem no ouvido de V — e uma partida de altinha.





Durante o mês de preparação para a entrevista, Ian passou a pesquisar mais sobre os artistas, ouvir as músicas do grupo e assistir às apresentações. “Eu fiquei encantado, fascinado. A performance deles no show é algo surreal”, conta.





Ian estudou no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), na Serra, e atualmente cursa Jornalismo na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Depois que o vídeo repercutiu nas redes sociais, ele recebeu uma enxurrada de mensagens e elogios dos ARMYs. Segundo o capixaba, seu Instagram ficou lotado de manifestações de carinho dos fãs.