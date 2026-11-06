Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Capixaba ensina BTS a dançar passinho do Jamal e revela como surgiu a ideia
Army capixaba?

Capixaba ensina BTS a dançar passinho do Jamal e revela como surgiu a ideia

Estudante de Jornalismo, Ian Fracalossi também participou de brincadeiras com os artistas e conta como se preparou para o encontro
Ana Clara Teixeira

Ana Clara Teixeira

Publicado em 06 de Novembro de 2026 às 14:54

Capixaba Ian, ensina membros do BTS a dançar passinho do Jamal e participa de outras dinâmicas
Capixaba Ian, ensina membros do BTS a dançar passinho do Jamal e participa de outras dinâmicas Reprodução/ Cazé Tv

Um capixaba colocou o BTS para dançar o passinho do Jamal! Ian Fracalossi, nascido e criado na Serra, participou de uma entrevista com integrantes do grupo durante a passagem deles pelo Brasil e aproveitou a oportunidade para ensinar aos artistas um dos passos que fazem sucesso nas redes sociais.


O capixaba, que trabalha na Cazé TV, contou que a ideia surgiu em uma conversa com um colega, quando os dois pensaram em uma interação que os fãs do grupo, conhecidos como ARMYs, gostariam de ver. Em um trecho do vídeo, os integrantes V, RM, Jungkook e J-Hope aparecem tentando reproduzir a dança. J-Hope, inclusive, já havia publicado um vídeo dançando o passinho no TikTok.


Além da coreografia, Ian participou de outras dinâmicas com os integrantes, como uma brincadeira de telefone sem fio — em que sussurrava uma mensagem no ouvido de V — e uma partida de altinha.


Durante o mês de preparação para a entrevista, Ian passou a pesquisar mais sobre os artistas, ouvir as músicas do grupo e assistir às apresentações. “Eu fiquei encantado, fascinado. A performance deles no show é algo surreal”, conta.


Ian estudou no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), na Serra, e atualmente cursa Jornalismo na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Depois que o vídeo repercutiu nas redes sociais, ele recebeu uma enxurrada de mensagens e elogios dos ARMYs. Segundo o capixaba, seu Instagram ficou lotado de manifestações de carinho dos fãs.

BTS no Brasil

Um dos grupos mais conhecidos do K-pop, o BTS voltou ao Brasil após sete anos com a turnê mundial “ARIRANG”. A passagem pelo país contou com três apresentações no estádio do Morumbi, em São Paulo, nos dias 28, 30 e 31 de outubro. Os ingressos esgotaram no dia em que as vendas foram abertas, e o estádio ficou lotado nas três noites.

Veja Também 

Craque Neto

Craque Neto pede desculpas aos fãs do BTS após ser cancelado

Grupo BTS

BTS faz show grandioso e mais próximo dos fãs em retorno ao Brasil após sete anos

J-Hope, do BTS, dança o funk 'Quero Ver na Hora H'

J-Hope, do BTS, dança funk brasileiro e manda recado: 'Se você quiser'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BTS Capixaba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O cantor João Lucas e a mulher, Sasha Meneghel, na estreia do musical 'Tina Turner', em SP
Sasha defende João Lucas após cantor ser alvo de ataques preconceituosos
Flávio Bolsonaro conquistou a maior parte do eleitorado em 46 cidades de maioria católica, e Lula, em 15.
Como votaram os municípios com mais evangélicos e católicos no ES? Veja mapa
Corte federal negou recurso da OAB-ES contra aumento de tributos para escritórios com lucros milionários
Escritórios de advocacia do ES que faturam mais de R$ 5 milhões podem pagar mais impostos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.