Lei da Atração: aprenda mantras poderosos para atrair prosperidade, amor e boas oportunidades

Quantas vezes você deixou de iniciar um projeto por medo de não conseguir? A insegurança e o excesso de preocupação com o futuro podem fazer com que oportunidades importantes sejam deixadas de lado. Esse mantra é especialmente indicado para momentos em que precisamos recuperar a motivação, tomar decisões ou iniciar uma nova etapa. Sua principal função é lembrar que nossos sonhos também dependem de movimento, planejamento e comprometimento.