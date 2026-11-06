El Niño: 7 cuidados para proteger a saúde diante de temperaturas extremas

O interesse dos brasileiros pelo El Niño também aparece nas buscas por informações sobre o fenômeno. O levantamento do Research & Innovation Center (RIC), núcleo de pesquisa da Afya, analisou dados do Google Trends ao longo de setembro de 2026, em comparação com o mesmo mês de 2025, e identificou um aumento de 1.300% no interesse pelo termo “El Niño”. A análise também investigou as buscas relacionadas aos possíveis efeitos das temperaturas extremas sobre a saúde, identificando dúvidas da população sobre sintomas, prevenção e cuidados durante períodos de calor intenso.