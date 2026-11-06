Justiça nega pedido de vereador cassado para voltar à Câmara de Vitória

A Justiça do Espírito Santo negou o pedido do ex-vereador Orlandino Rodrigues de Souza, conhecido como Baiano do Salão (Podemos), para retornar ao cargo após ter o mandato cassado pela Câmara de Vitória.





A cassação ocorreu em 20 de outubro, por quebra de decoro parlamentar, após o político ter sido condenado pelo crime de estupro de uma criança.





A decisão foi assinada na quarta-feira (4) pela juíza Sayonara Couto Bittencourt, da 5ª Vara da Fazenda Pública de Vitória. A magistrada entendeu que não foram apresentados elementos suficientes para suspender a cassação, aprovada por unanimidade pelos vereadores que participaram da votação.





Na ação, Baiano do Salão alegou uma série de irregularidades no processo conduzido pela Câmara, incluindo suposta parcialidade dos integrantes da comissão responsável pela apuração, desrespeito ao direito de defesa e adoção de um procedimento diferente do previsto nas normas internas do Legislativo.





A defesa também argumentou que os fatos que motivaram a condenação criminal ocorreram em 2020, antes do início do atual mandato parlamentar.





Ao analisar os argumentos, a juíza concluiu, em avaliação inicial, que a Câmara seguiu as regras previstas na legislação federal para processos de cassação de vereadores. Segundo a magistrada, não foram identificadas irregularidades capazes de justificar a suspensão imediata da decisão tomada pelo Legislativo.





A reportagem procurou o ex-vereador para comentar a decisão desfavorável a ele. Respondendo a partir do contato telefônico antes atribuído ao ex-parlamentar, a assessoria de Baiano informou que ele se encontra com atestado médico por problemas de saúde. O espaço segue aberto para eventuais esclarecimentos, bem como para manifestação da defesa.