ES registra seis casos de mpox em uma semana e chega a 17 em 2026

Para reforçar a capacidade de prevenção e resposta à doença, o Ministério da Saúde autorizou, nesta semana, a aquisição de até 20 mil doses da vacina contra a mpox. A compra será realizada por meio da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) e tem como objetivo recompor o estoque estratégico de imunizantes do Sistema Único de Saúde (SUS).





Atualmente, a vacinação prioriza pessoas vivendo com HIV/aids que apresentam contagem de linfócitos CD4 inferior a 100 células/mm³, por terem maior risco de desenvolver formas graves da doença.





A orientação do Ministério da Saúde é que essas pessoas procurem os Centros de Referência onde já realizam acompanhamento para fazer o cadastro e agendar a vacinação.





Caso haja doses remanescentes, a imunização poderá ser ampliada para pessoas vivendo com HIV/aids com CD4 inferior a 200 células/mm³, usuários da profilaxia pré-exposição ao HIV (PrEP) e profissionais de laboratório que manipulam amostras de mpox.





O esquema prevê a aplicação de duas doses da vacina, com intervalo de 28 dias. O Ministério da Saúde frisa ainda que a vacinação pós-exposição é recomendada preferencialmente nos primeiros quatro dias após o contato com o vírus.





A aplicação também pode ser realizada em até 14 dias. Nesse intervalo, a efetividade para evitar a infecção é menor, mas a imunização pode contribuir para reduzir o risco de evolução para formas graves.