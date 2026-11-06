ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

A Gazeta portal de notícias do Espirito Santo

AGazeta
AGazeta

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Felipe Finamore

Artigo de Opinião

É advogado especialista em Recuperação Judicial e Falências e sócio do Escritório Finamore Simoni
Felipe Finamore

Recuperação judicial: o problema do timing

Momento certo de buscar orientação não é quando a crise é óbvia para todo mundo — é quando surgem os primeiros sinais
Felipe Finamore
É advogado especialista em Recuperação Judicial e Falências e sócio do Escritório Finamore Simoni

Publicado em 06 de Novembro de 2026 às 16:00

Publicado em 

06 nov 2026 às 16:00

Errar o timing do ajuizamento da recuperação judicial pode comprometer todo o processo de reestruturação da empresa. Os números do 1º semestre de 2026 confirmam isso, já que quase 30% das empresas que concluíram a recuperação voltaram a cair, agora, na falência — quase o triplo do ano anterior, como mostram os dados do Monitor RGF-BIZDOC da consultoria RCF Associados. O problema não é o instrumento, mas como é utilizado no país, na maioria das vezes, quando já é tarde demais.


A recuperação judicial deve ser enxergada como um instrumento que compra tempo e

proteção contra credores para a empresa reorganizar a operação, o passivo e, sobretudo, o modelo de negócio. Quando a empresa entra no processo sem responder antes a uma pergunta simples e desconfortável — este negócio, do jeito que está, é viável? — o resultado é previsível: o processo se arrasta, o passivo cresce sob a forma de honorários e juros, e a falência chega mesmo assim, só que mais tarde e mais cara.

Recuperação judicial de empresas Crédito: Shutterstock/Divulgação

O ajuizamento da recuperação judicial quando o “caixa não fecha mais”, fornecedores já

pararam de entregar e os primeiros protestos apareceram, restringe as opções. O momento certo de buscar orientação não é quando a crise é óbvia para todo mundo — é quando surgem os primeiros sinais: atraso recorrente com fornecedores estratégicos, renegociação bancária difícil, dependência de capital de giro para bancar a operação, margem que só se sustenta com desconto de duplicata.


Os dados setoriais também confirmam essa leitura. O agronegócio, mesmo em recuperação judicial, falha menos porque chega ao processo com patrimônio real — terra, maquinário, safra — que sustenta negociação com credores e acesso a crédito novo. Já o comércio lidera as falências porque depende de caixa girando todo dia; com a Selic em 14% ao ano encarecendo o crédito para todos, a margem de erro desaparece rápido. Quanto mais a empresa depende de caixa de curto prazo, menos tempo tem para reagir.


A Lei Complementar 225/2026 trouxe um risco tributário específico para quem já enfrenta dificuldades: passa a classificar como devedor contumaz a empresa com dívida federal a partir de R$ 15 milhões, passivo tributário maior que o patrimônio líquido e inadimplência recorrente por quatro períodos ou mais. Enquadrada nesse perfil, a empresa perde acesso a benefícios fiscais, ao uso de prejuízo fiscal acumulado e, sobretudo, à transação tributária — justamente o instrumento que, negociado, recuperou R$ 44,9 bilhões aos cofres públicos em 2025. 

Veja Também 

Sede da Apex Empresarial, em Vitória

Apex pede exclusão de mais de 50 empresas em processo de recuperação judicial

O problema se agrava porque, desde fevereiro, o STJ (REsp 2196073/SE) passou a admitir que a própria Fazenda Pública requeira a falência dessas empresas após frustrada a execução fiscal — a mesma empresa impedida de negociar a dívida pode ser levada à falência por quem deveria negociar com ela, o que ajuda a explicar o salto nos pedidos de falência.


Sem transação, falta a certidão de regularidade fiscal exigida para homologar o plano: a empresa mais endividada com o Fisco é, paradoxalmente, a que menos consegue se valer da recuperação judicial — um contrassenso diante do princípio da preservação da

empresa.


É essa combinação — instrumento certo, no momento certo, com propósito de negócio

claro — que separa a recuperação judicial de uma peça de ficção jurídica. Bem usada, ela dá à empresa o fôlego para se reinventar; usada tarde, ou como um fim em si mesma, apenas posterga o inevitável e encarece a conta. A pergunta que todo empresário deveria fazer é o que precisa mudar no negócio para nunca depender dela.

Tópicos Relacionados

opinião Recuperação judicial Direito
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.