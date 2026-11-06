Recuperação judicial: o problema do timing

Errar o timing do ajuizamento da recuperação judicial pode comprometer todo o processo de reestruturação da empresa. Os números do 1º semestre de 2026 confirmam isso, já que quase 30% das empresas que concluíram a recuperação voltaram a cair, agora, na falência — quase o triplo do ano anterior, como mostram os dados do Monitor RGF-BIZDOC da consultoria RCF Associados. O problema não é o instrumento, mas como é utilizado no país, na maioria das vezes, quando já é tarde demais.





A recuperação judicial deve ser enxergada como um instrumento que compra tempo e

proteção contra credores para a empresa reorganizar a operação, o passivo e, sobretudo, o modelo de negócio. Quando a empresa entra no processo sem responder antes a uma pergunta simples e desconfortável — este negócio, do jeito que está, é viável? — o resultado é previsível: o processo se arrasta, o passivo cresce sob a forma de honorários e juros, e a falência chega mesmo assim, só que mais tarde e mais cara.